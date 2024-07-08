Tavşanlı'da Ebabil Kuşu İş Yerine Uğruyor - Son Dakika
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Tavşanlı'da Ebabil Kuşu İş Yerine Uğruyor

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan bir iş yerine her yıl ebabil kuşu uğruyor. Yorgun ve halsiz halde bulunan kuşlar, iş yerinde koruma altına alınıp bakımı ve beslenmesi yapılıyor ve daha sonra doğaya salınıyor. Bu yıl da iş yerine gelen ebabil kuşu doğaya bırakılacak.

08.07.2024 11:12
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Tavşanlı'da bu iş yerine her yıl ebabil kuşu uğruyor

Yorgunluk ve halsizlik sebebi ile bitap halde yerde bulunan kuşu koruma altını alıp bir süreliğine bakımı ve beslenmesini yapmaya çalışıyor ve daha sonra doğaya bırakıyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki bir iş yerinde son birkaç yıl olduğu gibi bu yıl da bulunan 'Ebabil' kuşu, bir süre misafir edilip bakımı yapıldıktan sonra doğaya salınacak.

Ender görülen ebabil kuşu, Yunus Kavun'a ait telefon satış ve fatura ödeme işleri yapılan iş yerine yine geldi.

İş yeri çalışanlarının ilgi odağı olan kuşun doğaya bırakılacağı öğrenildi. İşyerine gelen Ebabil kuşu hakkında konuşan Yunus Kavun, "Daha önce iş yerimizin arka bahçesine ve araçlarımızı koyduğumuz garaja ebabil kuşları gelmişti. Ebabil kuşumuz üçüncü kez işyerimizi ziyaret etti. Kuşları, yorgunluk ve halsizlik sebebi ile bitap halde yerde buluyoruz. Hemen koruma altını alıp bir süreliğine bakımını ve beslenmesini yapmaya çalışıyor ve daha sonra doğaya bırakıyoruz. Bu işten çok mutluyuz. Şu anda elimizdeki kuşu da doğaya salacağız" dedi.

Ürkek ve etçil bir kuş türü olan ebabiller, uçarken uyuyan ebabilleri beslenirken hiç görmek mümkün olmadığı biliniyor. Ayaklarının ucu kıvrık olmaları nedeniyle asla yerde yürüyemeyen, yere indiklerinde ise uçma zorluğu çeken ebabil kuşları, sürekli uçan kuş olarak adlandırılıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tavşanlı'da Ebabil Kuşu İş Yerine Uğruyor - Son Dakika

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