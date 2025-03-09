Tavşanlı'da Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

Tavşanlı'da ot yangını korkuttu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tepecik Beldesinde çıkan ot yangını, belediye itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Tavşanlı ilçesi Tepecik Beldesinde akşamüstü saatlerde henüz çıkış sebebi belli olmayan ot yangınına belediye itfaiye ekipleri müdahale etti. Tavşanlı - Emet karayolu 3 . kilometresinde kısa sürede büyüyen sazlıklardaki yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları da titizlikle gerçekleştirildi. Ekipler gerekli kontrol ve inceleme faaliyetlerini de tamamlayarak bölgeden ayrıldı.