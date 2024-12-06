Tavşanlı\'da Şemsiye Satışları Artıyor

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde mevsimin ilk yağmurlarıyla birlikte şemsiye satışları da hareketlendi.

Şehir merkezindeki sergilerde birbirinden renkli ve şık şemsiyeler vatandaşların beğenisine sunulurken, satıcılar bu yıl bol yağışlı bir sezon geçirmeyi umduklarını ifade etti. Sergide satış yapan esnaflarından Taner Gök, "Hava şartlarının değişmesiyle birlikte vatandaşlarımızın şemsiye ihtiyacı artıyor. Her yaşa ve zevke uygun, farklı renk ve modellerde şemsiyelerimiz mevcut. Yağmur ve kar sonrası taleplerimiz daha da arttı. Özellikle çocuklu aileler renkli ve desenli şemsiyelere yoğun ilgi gösteriyor." dedi.

Yağışlı havanın hem sağlık, hem de doğa için önemli olduğunu belirten Gök, "Bol yağışlı bir yıl geçirerek kuraklığın etkilerini azaltabiliriz. Bu durum hem çiftçilerimiz hem de tüm vatandaşlarımız için olumlu olacaktır. Yağışlarla birlikte şemsiye satışlarımızın da artması bizi mutlu ediyor." şeklinde konuştu. - KÜTAHYA