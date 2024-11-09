Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Tavşanlı'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, A.K. idaresindeki 43 AFV 154 plakalı motosiklet ile Tunçbilek Caddesi Birlik Sokak Kavşağı'na geldiği sırada U dönüşü yapmakta olan R.Ö. idaresindeki 43 U 2485 plakalı otomobil ile çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü A.K. yaralandı. Yaralı sürücü 112 acil servis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.