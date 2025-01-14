Tavşanlı'da Trafik Kazası: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Tavşanlı'da Trafik Kazası: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

79 yaşındaki Halil İbrahim Kaygısız, otomobilin çarpması sonucu hastanede hayatını kaybetti.

14.01.2025 03:59
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Tavşanlı'da otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 79 yaşındaki Halil İbrahim Kaygısız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Çevreyolu tren garı karşısındaki Sabahçı Kahvesi önünde gerçekleşti. Balıkesir yönüne seyir halinde olan H.K., yönetimindeki 10 VN 151 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Halil İbrahim Kaygısız'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kaygısız, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Kaygısız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tavşanlı'da Trafik Kazası: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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