Tavşanlı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları başladı - Son Dakika
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Yerel

Tavşanlı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları başladı

Tavşanlı\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları başladı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, çelenk sunumu ve törenlerle başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeli önüne çelenk konulmasıyla başlayan kutlamalar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Kaymakam, Alay Komutanı ve Belediye Başkanı da tebrikleri kabul etti. Protokol üyeleri ayrıca ilçe şehitliğini ziyaret etti.

30.08.2024 14:12  Güncelleme: 14:13
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çelenk sunumu ile başladı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeli önüne çelenk koyma töreniyle başlayan Tavşanlı'daki Zafer Bayramı kutlamaları saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması ile devam etti.

Uzm.J. VI. Kad.Çvş. Zekeriya Gülöz'ün günün anlam ve önemi konuşması ardından tören, Kaymakamlık makamında Kaymakam Hayrettin Baskın, Alay Komutanı Hv. P. Alb.Harun Humbaracı ve Belediye Başkanı Ali Kemal Derin'in tebriklerin kabulü ile devam etti.

Kaymakam Hayrettin Baskın ve protokol üyeleri daha sonra ilçe şehitliğine giderek ziyarette bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Tavşanlı, Yerel, Politika, Son Dakika

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