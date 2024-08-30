Tavşanlı\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları başladı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çelenk sunumu ile başladı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeli önüne çelenk koyma töreniyle başlayan Tavşanlı'daki Zafer Bayramı kutlamaları saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması ile devam etti.

Uzm.J. VI. Kad.Çvş. Zekeriya Gülöz'ün günün anlam ve önemi konuşması ardından tören, Kaymakamlık makamında Kaymakam Hayrettin Baskın, Alay Komutanı Hv. P. Alb.Harun Humbaracı ve Belediye Başkanı Ali Kemal Derin'in tebriklerin kabulü ile devam etti.

Kaymakam Hayrettin Baskın ve protokol üyeleri daha sonra ilçe şehitliğine giderek ziyarette bulundu. - KÜTAHYA