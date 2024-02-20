Tayland ve Almanya vatandaşları Müslüman oldu

Yerel

i Şehadet getirerek Müslüman oldu

Müslüman olmak istediğini belirterek Denizli İl Müftülüğüne müracaat eden Tayland vatandaşı Miss Jidapha Parasee için ihtida merasimi düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, İslam dini hakkında bilgiler verdi. Müftü Pamuk'un bilgilendirmesinin akabinde Miss Jidapha Parasee, şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Müftü Pamuklu, merasim sonunda Miss Jidapha Parasee'ye İhtida Belgesi ile birlikte Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini yayınlar hediye etti.

Müslüman olmak istediğini belirterek Çivril İlçe Müftülüğüne müracaat eden Almanya vatandaşı Jörg Stafen için de Denizli Çivril Müftülüğünde ihtida merasimi düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında İlçe Müftüsü Muhammet Çörekçi'de İslam dini hakkında bilgiler alan Jörg Stafen, şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. İslamiyet dinini seçerek "Yavuz" ismini alan Jörg Stafen'e, Müftü Muhammet Çörekçi tarafından İhtida Belgesi ile birlikte Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini yayınlar hediye edildi. - DENİZLİ