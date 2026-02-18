Tayvan'da bir yetkili kameralar karşısında Devlet Başkanı Lai'nin üzerine kustu - Son Dakika
Tayvan'da bir yetkili kameralar karşısında Devlet Başkanı Lai'nin üzerine kustu

18.02.2026 21:04
Tayvan'da Wumiao Tapınağı önünde yapılan Ay Yeni Yılı etkinliğinde, Tapınak Başkanı Lin Pei-huo rahatsızlanarak Devlet Başkanı William Lai'nin üzerine kustu. Lin, norovirüs kaptığını açıklayarak özür diledi.

Tayvan'da Ay Yeni Yılı kapsamında Wumiao Tapınağı önünde yapılan konuşma sırasında rahatsızlanan Wumiao Tapınağı Başkanı Lin Pei-huo, ağzını eliyle kapatmaya çalışsa da Tayvan Devlet Başkanı William Lai Ching-te'nin üzerine kustu.

Tayvan'da Ay Yeni Yılı kapsamında bir tapınak önünde yapılan konuşma sırasında beklenmedik bir olay yaşandı. Tayvan Devlet Başkanı William Lai Ching-te ve beraberindeki yetkililer, Ay Yeni Yılı kapsamında Wumiao Tapınağı'nı ziyaret etti. Daha sonra Devlet Başkanı Ching-te, Wumiao Tapınağı Başkanı Lin Pei-huo ve Tainan Belediye Başkanı Huang Wei-che ile kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Tainan Belediye Başkanı Huang'ın konuşması sırasında Tapınak Başkanı Lin, rahatsızlandı ve kusmaya başladı. Lin, ağzını eliyle kapatmaya çalışsa da Devlet Başkanı William Lai'nin üzerine kustu ve arkasını dönerek kameralardan uzaklaştı.

Lin, daha sonra bir aile üyesinden norovirüs kaptığını belirterek, talihsiz olay için özür diledi. Lin, şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı. - TAİPEİ

Kaynak: İHA

Politika, Tayvan, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tayvan'da bir yetkili kameralar karşısında Devlet Başkanı Lai'nin üzerine kustu - Son Dakika

SON DAKİKA: Tayvan'da bir yetkili kameralar karşısında Devlet Başkanı Lai'nin üzerine kustu - Son Dakika
