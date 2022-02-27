TBF Genç Kızlar Ligi: Düzce Atletik: 74 - Beşiktaş: 56 - Son Dakika
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TBF Genç Kızlar Ligi: Düzce Atletik: 74 - Beşiktaş: 56

27.02.2022 20:17

- TBF Genç Kızlar Ligi: Düzce Atletik: 74 - Beşiktaş: 56 Türkiye Basketbol Federasyonu Genç Kızlar Liginde mücadele eden Düzce Atletik, 7. hafta mücadelesinde Beşiktaş'ı 74-56 mağlup etti.

- TBF Genç Kızlar Ligi: Düzce Atletik: 74 - Beşiktaş: 56

DÜZCE - Türkiye Basketbol Federasyonu Genç Kızlar Liginde mücadele eden Düzce Atletik, 7. hafta mücadelesinde Beşiktaş'ı 74-56 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu Gençler Ligi, Genç Kızlar kategorisinde A grubunda mücadele eden Düzce Atletik Basketbol takımı Beşiktaş ile Düzce Kalıcı Konutlar Spor Salonunda karşı karşıya geldi. 7. Hafta mücadelesinde ilk çeyrekte iki takımda bir birine üstünlük kurmaya çalışarak geçerken skorda 17-12 Düzce Atletik üstünlüğü ile tamamlandı. 2. çeyreği ise Beşiktaş 18-15 önde tamamladı. Maçın ilk yarısını 32-30 Düzce Atletik önde tamamladı. 3. çeyrekte Düzce Atletik daha istekli bir oyun ortaya koyunca skorda fark açıldı. Düzce Atletik 3. çeyrekte 27 sayı üretirken rakibi Beşiktaş ise sadece 8 sayı üretebildi. 4. çeyrekte Düzce Atletik 3. çeyrekte ürettiği 27 sayının da etkisiyle duraklasa da maçtan 74-56 galip ayrıldı.

"Oyuncularımızı ve yönetimi tebrik ediyorum"

Maçı heyecanla izleyen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Arkadaşlar başarılı bir oyun çıkarttılar. Zevkle izlediğimiz bir maç oldu. Arkadaşları tebrik ediyorum. Yönetimi tebrik ediyorum" dedi.

Talkımın oyuncuları Melike ve Semanur ise maç sonunda yaptıkları açıklamada Beşiktaş gibi bir takımı yenmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek gelecek maçlarda da galibiyet için çalışmalarına devam edeceklerini söylediler.

"Oyuncularımız bu galibiyetle kendilerine güvenleri iyice arttı"

Düzce Atletik Genç Kızlar Basketbol Takımı Başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu ise Beşiktaş maçının ardından ligin en güçlü takımları ile maçlar yapacaklarını belirterek, oyuncularının Beşiktaş galibiyeti ile motive olduğunu söyledi. Hatun Albayrak Şengüloğlu, "Beşiktaş maçı bizim için önemli bir maçtı. Bu maçın devamında Fenerbahçe, Botaş maçları olacak. Bu maç bizim için kendimize güvenmek için önemliydi. Kendi içimizde galibiyet parolasıyla çıkmıştık ama rakibimizin durumu belliydi. Bütün Türkiye'den oyuncu havuzundaki oyuncularıyla bu maça çıktılar. Boy ortalamaları bize göre çok uzundu. Tecrübeli bir takım ama bizde yıllardır bir arada oynamış olmanın tecrübesiyle sahaya çıktık. Oyuncularımızın gerçekten bu maçı isteyerek oynaması bize galibiyet getirdi. Beşiktaş maçını galibiyetle bitirdiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

Bu skorla Düzce Atletik puan tablosunda 11 puanla 3. sıraya yükselirken Beşiktaş ise 9 puanla 5. sırada yer aldı. Gelecek hafta Düzce Atletik kendi sahasında ligin güçlü takımı Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

TBF Genç Kızlar Ligi: Düzce Atletik: 74 - Beşiktaş: 56
TBF Genç Kızlar Ligi: Düzce Atletik: 74 - Beşiktaş: 56
TBF Genç Kızlar Ligi: Düzce Atletik: 74 - Beşiktaş: 56

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel TBF Genç Kızlar Ligi: Düzce Atletik: 74 - Beşiktaş: 56 - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBF Genç Kızlar Ligi: Düzce Atletik: 74 - Beşiktaş: 56 - Son Dakika
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