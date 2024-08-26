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TBMM Başkanı Kurtulmuş Yüzbaşı Agah Efendi şehitliğini ziyaret etti

Yüzbaşı Agah Efendi Mezarı Başında Anıldı

AFYONKARAHİSAR - Milli Mücadele'nin unutulmaz kahramanlarından Yüzbaşı Agah Efendi, Afyonkarahisar'daki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Törene, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan, Hakan Şeref Olgun ve Afyonkarahisar protokolünden birçok isim katıldı.

Anma töreni, Yüzbaşı Agah Efendi'nin biyografisinin okunmasıyla başladı. Bu sırada, Milli Mücadele'deki fedakarlıkları ve kahramanlıkları bir kez daha hatırlatıldı. Katılımcılar, o dönemin zorluklarına göğüs geren Yüzbaşı Agah Efendi'nin cesareti ve vatan sevgisini derin bir saygıyla andı. Konuşmaların ardından, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Törene katılanlar, Yüzbaşı Agah Efendi'nin ve tüm şehitlerin aziz hatırasını saygıyla yad ederken, bu anlamlı günün, Milli Mücadele ruhunun gelecek nesillere aktarılması açısından taşıdığı büyük önemin altını çizdiler.