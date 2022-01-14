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TBMM İnsan Hakları komisyonu üyelerinden Gaziantep Valiliği'ne ziyaret - Son Dakika

TBMM İnsan Hakları komisyonu üyelerinden Gaziantep Valiliği'ne ziyaret

14.01.2022 20:12

TBMM İnsan Hakları komisyonu üyelerinden Gaziantep Valiliği'ne ziyaret Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu, Gaziantep Valiliğine ziyaret etti.

TBMM İnsan Hakları komisyonu üyelerinden Gaziantep Valiliği'ne ziyaret

GAZİANTEP - Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu, Gaziantep Valiliğine ziyaret etti.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesindeki Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ile üyeler, Gaziantep Valiliğine ziyaret ederek çocuk ve kadınlara yönelik yapılan projeler hakkında bilgilendirildi. Gaziantep'te yaşanan üzücü olaylar nedeniyle ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade eden AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Gaziantep'te çocuk ve kadınlara yönelik yapılan çalışmalar nedeniyle emeği geçenlere teşekkür ederek, "Gazi Meclisin milletvekilleri olarak gazi şehrimizde olmaktan mutluluk duyuyoruz. Gazi şehrimizi üzücü olaylar nedeniyle ziyaret ediyoruz. Cihan Göç bebeğimiz ve Hakan Can Eroğlu oğlumuzun yaşadığı üzücü, yüreğimizi kanatan ve gözlerimizi yaşartan bir olay vesilesiyle buradayız. Dün itibariyle incelemelerimizi yaptık. Cihan Göç bebeğimizin annesi ve ailesiyle görüştük ve Hakan Can Eroğlu oğlumuzun ailesini ziyaret ettik. Yaşadığı süreçleri komisyonumuzca inceledik ve gelinen noktayı değerlendirdik. Bugünde valiliğimizi ziyaret edip çocuklarımıza, kadınlarımıza yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldık. Öncelikle Gaziantep Valimizi Davut Gül'e, kaymakamlarımıza ve bakanlıklarımızın ilgili müdürlerine yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Dün yaptığımız incelemeler sonucunda devlet millet birlikteliğinin ne kadar önemli olduğunun çok güzel bir örneğine şahit olduk. Bu nedenle emeği geçenleri yürekten tebrik ediyorum" dedi.

"Türkiye'ye örnek olmasını diliyorum"

Yaklaşık 1,5 ay önce babası tarafından darp edilen Cihan bebek için devlet eliyle bütün desteklerin verildiğini söyleyen Katırcıoğlu, "Bilindiği üzere Cihan bebeğimiz gayet sağlıklı. Psikolojik, sosyal, madden ve bütün destekler devletin eliyle anında ulaştırılmış. Aynı şekilde Hakan Can oğlumuzun da yaşadığı istemediğimiz şiddetinde gereği yerine getirilmiş yine evladımıza psikolojik, sosyal, madden ve bütün destekler devletin eliyle anında ulaştırılmıştır. Hukuki süreçte bizzat başlatılmış. Çocuklarımızın yararı için onları geleceğe daha iyi bir şekilde hazırlayabilmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Gaziantep'in devlet millet birlikteliğinin bütün Türkiye'ye örnek olmasını diliyorum" diye konuştu.

TBMM İnsan Hakları komisyonu üyelerinden Gaziantep Valiliği'ne ziyaret
TBMM İnsan Hakları komisyonu üyelerinden Gaziantep Valiliği'ne ziyaret
TBMM İnsan Hakları komisyonu üyelerinden Gaziantep Valiliği'ne ziyaret

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Gaziantep Valiliği, İnsan Hakları, Gaziantep, TBMM, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel TBMM İnsan Hakları komisyonu üyelerinden Gaziantep Valiliği'ne ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM İnsan Hakları komisyonu üyelerinden Gaziantep Valiliği'ne ziyaret - Son Dakika
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