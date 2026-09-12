TCG Savarona eğitim gemisi Dolmabahçe açıklarında demirledi - Son Dakika
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TCG Savarona eğitim gemisi Dolmabahçe açıklarında demirledi

TCG Savarona eğitim gemisi Dolmabahçe açıklarında demirledi
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TCG Savarona Eğitim Gemisi, İstanbul'daki liman ziyaretleri kapsamında 12-27 Eylül arasında kentte bulunacak. Ziyaretin ilk durağı olan Dolmabahçe açıklarına demirleyen gemi vatandaşların ilgisini çekti.

TCG Savarona eğitim gemisi, İstanbul'daki liman ziyaretleri kapsamında Dolmabahçe açıklarına demirledi.

TCG Savarona Eğitim Gemisi'nin, 12-27 Eylül arasında İstanbul'da bulunacağını açıklanmıştı. Açıklamaya göre, TCG Savarona Eğitim Gemisi, İstanbul'daki liman ziyaretleri çerçevesinde 12-13 Eylül'de Dolmabahçe, 19-20 Eylül'de Heybeliada, 26-27 Eylül'de de Moda/Fenerbahçe demir yerinde bulunacak. TCG Savarona Eğitim Gemisi ziyaret kapsamında bugün ilk durağı olan Dolmabahçe açıklarına demirledi. Gemi vatandaşların ilgisini çekti.

Kaynak: İHA

Dolmabahçe Sarayı, Denizcilik, Savarona, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TCG Savarona eğitim gemisi Dolmabahçe açıklarında demirledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TCG Savarona eğitim gemisi Dolmabahçe açıklarında demirledi - Son Dakika
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