TDED Manisa Şubesinden Türk Kızılay'a gıda kolisi bağışı - Son Dakika

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Manisa Şubesi Satranç Kursu öğrencileri tarafından hazırlanan gıda kolileri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere Türk Kızılay Manisa Şubesi ekiplerine teslim edildi.

TDED Manisa Şubesi, Kitap Kahvem projesi ve Satranç Kursu öğrencileri, ailelerinin desteği ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere içerisinde kuru bakliyat ve temel gıda malzemelerinin bulunduğu gıda kolileri hazırladı. Dernek binasında toplanan malzemeler, öğrenciler ve aileleri tarafından kolilere konularak, Türk Kızılay ekiplerine teslim edildi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Manisa Şube Başkanı Muzaffer Yurttaş yaptığı açıklamada, projenin amacının, çocuklara satranç eğitiminin yanı sıra gönül dünyalarını da zenginleştirmek olduğunu söyledi. Projeye destek verenlere teşekkür eden Yurttaş, şöyle konuştu: "Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği üyeleri ve satranç kursu öğrencilerimiz tarafından hazırlanan gıda kolilerimizi bugün Türk Kızılay'a teslim ediyoruz. Bu programımızı düzenlemekteki amacımız, çocuklarımızın satranç eğitiminin yanı sıra, ramazan ayı ve ihtiyaç sahiplerine vermenin güzelliğini tadıp, gönül dünyalarını zenginleştirmek. Çünkü ramazan paylaşmak, sahip çıkmak, destek olmak demektir. Hazırlanmış olan gıda kolilerimizi Türkiye'de ve Dünya'da birçok noktaya ulaştıracak olan Türk Kızılay'a teşekkür ediyorum"

Türk Kızılay Manisa İl Müdürü Murat Köseler ise, Türk Kızılay olarak bağışçılar ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmaya devam ettiklerini söyledi. TDED üyelerine ve öğrencilere bağışlarından dolayı teşekkür eden Köseler, "Kitap Kahvem proje ve satranç kursu öğrencileri tarafından hazırlanmış gıda kolilerimizi teslim alıyoruz. Bugün aldığımız bu emanetleri en kısa zamanda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi. - MANİSA