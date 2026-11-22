Bayburt'ta yaşayan 6 yaşındaki Aysima Dursun'un, yabancı kökenli 'navigasyon' kelimesinin yerine önerdiği 'yol gösterici' ifadesi babası Cafer Dursun aracılığıyla yapılan ikinci başvurunun ardından Türk Dil Kurumu tarafından değerlendirmeye alındı.

Aysima Dursun, babasıyla Kur'an kursuna giderken yaşadıkları bir diyalog sırasında navigasyon kelimesine Türkçe karşılık önerdi. Babasının kursun yolunu hatırlayamaması üzerine "yol göstericiyi aç" diyen Aysima, navigasyon kelimesini beğenmediğini ve Türkçe bir karşılık kullanılmasını istediğini belirtti.

"Navigasyonun adının yol gösterici olmasını isterdim"

Güzel kelimelerin yerine neden yabancı kelimelerin kullanıldığını sorgulayan minik Aysima, "Babamla Kur'an kursuna gidiyorduk. Babam dedi ki, 'kursun yolunu biliyor musun?' Bilmiyorum, yol göstericiyi aç dedim. Babam güldü, 'onun adı navigasyon, yol gösterici değil' dedi. Ben de güzel kelimeler varken niye kötü kelime kullanıyorlar diye sordum. Navigasyonu beğenmedim. Navigasyonun adının yol gösterici olmasını isterdim" dedi.

"Kimliğimizi korumak istiyorsak dilimizi korumak zorundayız"

Kızının önerisinden etkilenen Cafer Dursun, "yol gösterici" ifadesinin navigasyon kelimesine karşılık olarak değerlendirilmesi için Türk Dil Kurumuna başvurdu. Çocukların yetişmesinde aile eğitiminin önemine dikkat çeken Dursun, eğitimin yalnızca okulda değil ailede başladığını vurguladı. Dijital çağda çocukların kendilerine dayatılan kelimeler yerine Türkçe karşılıkları öğrenmelerini istediklerini belirten Dursun, "Seyyid Ahmet Arvasi'nin çok güzel bir tespiti var. Diyor ki, 'üretim maddeyi işlemeye, eğitim ise insanı geliştirmeye müteveccih birer faaliyettir.' Eğitim, sadece okulda değil ailede başlayan bir mefhumdur. Biz de geleceği inşa edecek çocuklarımızın iyi yetiştirilmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tam da bu konuda Cemil Meriç'in 'kamus namustur' sözünü hatırlıyorum. Kimliğimizi korumak istiyorsak dilimizi korumak zorundayız düsturuyla çocuklarımızın tam da dijital çağ denilen bu çağda dijitalin bize dayattığı kelimeleri kendi öz dilimizle öğrenmesi için bir farkındalık olmasını istedik" diye konuştu.

Türk Dil Kurumu incelemeye aldı

İlk başvuruda "yolbul" karşılığının bulunduğu yanıtını aldıklarını aktaran Dursun, kızının önerisinin Türkçenin tabii sezgisinden kaynaklandığını düşündüğü için ikinci kez kuruma başvurdu. 'Yol gösterici' ifadesinin masa başında oluşturulmuş bir kelime olmadığını, Türkçenin tabii sezgisine dayandığını ve anlam yapısına daha uygun olduğunu savunan baba Dursun, kuruma gönderdiği açıklamada, "Kızımın yol gösterici kelimesi masa başında oluşturulmuş bir ifade değil, Türkçenin tabii sezgisine binaen oluşturulmuş bir kelimedir. Dolayısıyla yol gösterici Türkçenin anlam yapısına daha uygun bir kelimedir" ifadelerine yer verdi.

İkinci e-postasının ardından Türk Dil Kurumundan gelen yanıtta konunun uzmanlar tarafından değerlendirildiğini ve "yol gösterici" önerisinin inceleme aşamasında bulunduğunu öğrendiklerini belirten Dursun, başvuru sürecinin bu aşamaya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk Dil Kurumu ise yabancı kelimelere karşılık belirlenirken dil kullanıcılarının tercihlerini ve kelimelerin toplumdaki kullanım seyrini takip ettiklerini belirterek, "yol gösterici" ifadesinin de göz önünde bulundurulacağını ve kullanımının takip edileceğini bildirdi.

Dursun, dilin korunmasının kimliğin korunması anlamına geldiğini vurgulayarak, "Biz de bu vesileyle dilimizi korumak, kimliğimizi korumaktır diyoruz. Kimliğimizi korumak istiyorsak dilimize sahip çıkmalıyız diyoruz" dedi.