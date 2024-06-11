TDV, 79 ülkede Kurban Bayramı organizasyonu gerçekleştirecek - Son Dakika
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TDV, 79 ülkede Kurban Bayramı organizasyonu gerçekleştirecek

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), yurt dışına gönderdiği 700'den fazla personeli ile 79 ülkede Kurban Bayramı organizasyonu gerçekleştirecek. TDV, yıllardır yurt dışında Kurban Bayramı'nda yardıma muhtaç insanlar için faaliyetler gerçekleştiriyor. Bu yıl Filistin'e de kurban bağışı yapılacak.

11.06.2024 11:04
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), yurt dışına gönderdiği 700'den fazla personeli ile 79 ülkede Kurban Bayramı organizasyonu gerçekleştirecek.

Türkiye Diyanet Vakfı 1993 yılından günümüze kadar yurt dışında Kurban Bayramında yardıma muhtaç insanlar için çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyor. TDV Genel Müdürü İzani Turan, İHA Muhabirine yaptığı açıklamada, ibadet ve emanet olmak üzere iki mesuliyetleri olduklarını ifade etti. Vatandaşların ibadetlerini emanet olarak omuzlarına aldıklarını belirten Turan, önemli bir mesuliyeti yerine getirdiklerini vurguladı.

2023 yılında Kurban Bayramından dolayı TDV'ye büyük bir teveccüh olduğunu söyleyen Turan, "750 bine yakın hisseyi bize emanet etti ve adresler gösterdi. 'Türkiye'de Afrika'da veya Türk Cumhuriyetlerde kesilsin' dedi. Biz o emanetleri yerine getirdik. Öyle ki kurban bayramını hasretle bekleyen mağdurlar ve muhtaçlar var. Birisi gelse kapımızı açsa ve çocuklarımız sofrada et görse diye hasret çeken ülkeler var" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin geçtiğimiz yıl büyük bir deprem yaşadığını hatırlatan Turan, "Oradaki kardeşlerimizi hep bugüne kadar gözettik ve yanlarında olduk. Dolayısıyla kurban çalışmalarımızda hep onların yanında olduk. O bizim vecibemizdi. Bu sene Filistin hassasiyeti var. Milletimiz oraya da kurbanlarını bağışlamak istiyor. Orada da o emanetleri üzerimize alıyoruz. İnşallah aynı hassasiyet ve duyarlılıkla orada da bu görevi ifa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"79 ülkede bu organizasyonu gerçekleştireceğiz"

Kurban vecibesini yerine getirirken 3 tane hassasiyetlerin olduğuna dikkati çeken Turan, şunları kaydetti:

"Birincisi Türkiye hassasiyeti. İkincisi bayrağımızın hassasiyeti. Üçüncüsü vakfımızın hassasiyeti. Bu hassasiyetleri göz önünde bulundurarak işine çok ehil olan arkadaşlarımızdan seçki yaparak görevlendiriyoruz. Bu sene 702 arkadaşımızı değişik ülkelere gönderiyoruz. 79 ülkede bu organizasyonu gerçekleştireceğiz. Türkiye ve Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere bütün mağdur ve mazlum coğrafyalara göndereceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TDV, 79 ülkede Kurban Bayramı organizasyonu gerçekleştirecek - Son Dakika

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