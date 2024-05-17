TDV, gençlere kurban bilincini aşılamak için kampanyayı sürdürüyor - Son Dakika
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Yerel

TDV, gençlere kurban bilincini aşılamak için kampanyayı sürdürüyor

TDV, gençlere kurban bilincini aşılamak için kampanyayı sürdürüyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), gençlere kurban ibadetini öğretmek amacıyla yürüttüğü 'İlk Kurbanım İlk İyiliğim' kampanyasını bu yıl da devam ettiriyor. Kurban vekaletlerini almaya başlayan TDV, Kurban Bayramı'nda yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Gençleri kurban ibadetine teşvik eden kampanya, toplum arasında sevgi ve saygının pekişmesine katkı sağlıyor.

17.05.2024 13:00
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), yardımlaşma ve dayanışma bilincinin gelişmesine katkı sağlayan kurban ibadetini gençlere aşılamak amacıyla "İlk Kurbanım İlk İyiliğim" sloganıyla yürüttüğü kampanyayı bu yıl da devam ettiriyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla gerçekleştirilen vekaletle kurban kesim programı kapsamında kurban vekaletlerini almaya başlayan Türkiye Diyanet Vakfı, Kurban Bayramı'nda yardımları ihtiyaç sahiplerine görevli ve gönüllüler nezaretinde ulaştıracak. Gençlere kurban bilincini aşılamak amacıyla yürütülen kampanyaya ilişkin bilgi veren Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, "İlk Kurbanım İlk İyiliğim" kampanyasının gençleri kurban ibadetine teşvik ettiğini ve toplum arasında sevgi ve saygının pekişmesine katkı sağladığını belirtti. Turan, kurban ibadetinin kardeşlik duygusunu güçlendirdiğini belirterek, toplumda paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma bilincini artırdığını vurguladı. Gençlerin milli ve manevi değerlere sahip çıkmasının sevindirici olduğunu ifade eden Turan, kurban bağışlarının başta Filistin ve deprem bölgesi olmak üzere 77 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını söyledi. Turan, kurban kesebilir durumda olan tüm vatandaşların bu müstesna ibadeti en doğru usulle ve en güvenli şekilde yerine getirebilmeleri için tüm imkanlarıyla çalıştıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bağışların teslim alınmasından kurbanların kesimine ve dağıtımına kadar organizasyonun her aşamasını titizlikle takip etmektedir. Kurban kesimleri, vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunarak bizzat Diyanet İşleri Başkanlığımızda görev yapan hocalarımız ve Vakfımızın gönüllüleri nezaretinde yapılmaktadır."

Bu yıl vekaletle kurban kesim hisse bedelinin yurt içi için 11 bin 750 TL, yurt dışı için 4 bin 750 TL olarak belirlendiğini hatırlatan Turan, bağış kanallarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Hayırseverlerimiz, 'tdv.org' ve 'bagis.tdv.org' adreslerinden online bağış ve TDV mobil bağış uygulamamızdan kurban bağışında bulunabilecekleri gibi il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm bankalar aracılığıyla da bağışta bulunabilirler. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da Din Hizmetleri Müşavirlikleri, Ataşelikleri, koordinatörlükler ve bu ülkelerdeki cami dernekleri ile din görevlileri vasıtasıyla kurban vekaletlerini güvenle emanet edebilirler." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TDV, gençlere kurban bilincini aşılamak için kampanyayı sürdürüyor - Son Dakika

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