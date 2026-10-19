TDV Kadın Kolları Erzurum Şubesi İyilik Atölyeleri\'ni dualarla açtı

Erzurum İl Müftülüğü öncülüğünde ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Kolları Erzurum Şubesi organizasyonuyla, Palandöken İlçe Müftülüğüne bağlı "İyilik Atölyeleri" dualarla açıldı.

Program, Palandöken İlçe Müftüsü Selman Yaşar'ın açış konuşmasıyla başladı. Ardından TDV Kadın Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürlüğü (KAGEM) Müdürü Ayşe Nur Kapusuz ve İl Müftüsü Yaşar Çapçı birer konuşma gerçekleştirerek iyilik atölyelerinin amacı, yürüteceği projeler ve toplumsal dayanışmaya sunacağı katkılar hakkında bilgi verdiler.

Yoğun katılımın olduğu açılış merasimine; Vali Aydın Baruş'un eşi Nagihan Baruş, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'ın eşi Hülya Sunar, İl MüftüsüYaşar Çapçı'nın eşi Hilal Çapçı ve İl Müftü Yardımcısı Özlem Gülbe de katıldı.

Açılış programı, Müftü Yaşar Çapçı'nın yaptığı duanın ardından kurdele kesimiyle tamamlandı. Dualarla hizmete giren İyilik Atölyeleri, gerçekleştireceği sosyal yardımlaşma ve gönüllülük faaliyetleriyle Erzurum genelinde iyiliğin yaygınlaştırılmasına öncülük edecek.