Teğmenler için destek açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Teğmenler için destek açıklaması

Geniş Video İzle

Emekli askerler, ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen teğmenlere destek verdi.

22.11.2024 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(EDİRNE) - Kara Harp Okulu'nda resmi mezuniyet töreni sonrası "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek kılıç çattıkları için ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen 5 teğmen için Edirne'de açıklama yapan emekli askerler ve vatandaşlar, "Teğmenlerin bu coşkusunu aynı sıralardan geçmiş ve aynı heyecanı yaşamış kişiler olarak bizim daha iyi anladığımızı ve bu coşkunun içten ve samimi olduğunu ifade etmek istiyoruz" dedi.

Atatürk Anıtı önünde yapılan açıklamayı emekli Tümgeneral Ali İhsan Gürcihan okudu. Açıklamaya, Edirne Baro Başkanı Av. Gökhan Karakoç, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi üyeleri ve emekli subaylar katıldı. Gürcihan, basın açıklamasını kılıcı ve teğmen rütbesi ile okudu.

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz"

Gürcihan, şunları kaydetti:

"Ben de 56 yıl önce teğmen rütbesini takmış ve bu kılıcı milletim adına kuşanmış biriyim. Bu yıl Kara Harp Okulu'nu bitiren teğmenlerin mezuniyet heyecan ve coşkusu ile yaptığı kılıç çatma ve yemine karşı gösterilen tepki ve suçlamanın yarattığı haksız ve yıpratıcı ortam dikkat çekmektedir.  Teğmenlerin bu coşkusunu aynı sıralardan geçmiş ve aynı heyecanı yaşamış kişiler olarak bizim daha iyi anladığımızı ve bu coşkunun içten ve samimi olduğunu ifade etmek istiyoruz. Yıllardır devam eden bir geleneğin bir anda siyasi bir tartışma içerisine çekilmesine anlam veremediğimizi de belirtmek istiyoruz. Açıklamamızın Atatürk ve cumhuriyet değerlerine olan inancımız ötesinde hiçbir siyasi yönü, tarafı ve de muhattabı da yoktur. Coşku dolu bu ifadeler, sadece askerler için değil, bu ülkenin tüm evlatlarının sahip çıktığı ve çıkacağı genetik kodlarımızın silinmeyecek değerleridir. Teğmenler ve onların omuzlarındaki bu tek yıldız, sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değil, Türk milletinin de onuru ve bayrağında dalgalandırdığı gerçek itibarıdır. Karar vericilerin artık bu olumsuz, moral bozan, siyaset batağına sürüklenen yaklaşımı bırakmasını, Türk askeri ve Türk ulusunun gerçek itibarına sahip çıkmalarını bekliyoruz ve eski bir asker olarak çok doğal bir şekilde bir daha haykırıyoruz; 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz."

Teğmenler için destek açıklaması
Kaynak: ANKA

Politika, Teğmen, Edirne, Hukuk, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Teğmenler için destek açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız
15:16 Kılıçdaroğlu’ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen ’işbirlikçi’ çıktı, güvenmem hataydı Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı
14:23 A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti
13:51 ’’Safları sıklaştırın’’ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama ''Safları sıklaştırın'' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
10:23 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! İşte tüm detaylar
23:03 TBMM’de kabul edildi Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı TBMM'de kabul edildi! Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı
22:33 Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı
22:18 Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan eski komutanın cezası belli oldu Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan eski komutanın cezası belli oldu
21:56 CHP lideri Özel: CHP’ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik CHP lideri Özel: CHP'ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik
21:30 Kripto dünyasının dört gözle beklediği haber geldi: SEC Başkanı Gary Gensler kararını açıkladı Kripto dünyasının dört gözle beklediği haber geldi: SEC Başkanı Gary Gensler kararını açıkladı
21:27 ABD’deki Bitcoin ETF’leri 100 milyar doları geride bırakarak rekor kırdı ABD'deki Bitcoin ETF'leri 100 milyar doları geride bırakarak rekor kırdı
21:21 Putin’den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel Putin'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel
21:17 Matt Gaetz, Trump’ın Adalet Bakanı adaylığından çekildi Matt Gaetz, Trump'ın Adalet Bakanı adaylığından çekildi
21:05 Dünyanın en uzun ve en kısa kadını ilk kez buluştu Dünyanın en uzun ve en kısa kadını ilk kez buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 15:52:52. #1.12#
SON DAKİKA: Teğmenler için destek açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.