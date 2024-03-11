TEI, Dünya Havacı Kadınlar Haftası\'nda genç kızlara havacılığı tanıttı

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Dünya Havacı Kadınlar Haftası kapsamında TEI'den "Havacılığın Güçlü Kadınları", ortaokuldan üniversiteye ziyaretler düzenleyerek, genç kızlara havacılık ve savunma sanayisini tanıttı.

TEI, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonuyla, Dünya Havacı Kadınlar Haftası'nda birçok etkinlik gerçekleştirdi. Haftanın ilk gününde TEI'den yetkililer, 7 ortaokuldan 300 öğrenciyle bir araya gelerek havacılık ve savunma sanayisinin yanı sıra TEI'yi tanıttılar. Etkinliklerin 2'nci gününde, Eskişehir'deki 3 liseden kız öğrenciler, TEI'de ağırlandı. Düzenlenen organizasyonda kadın çalışanlar, kız öğrencilere konuşmalar gerçekleştirdi. Şirket tanıtım sunumu ve sektörü tanıtıcı konuşmaların ardından tesis turu düzenlendi. Bu turda kız öğrenciler havacılık motorları parçalarının nasıl üretildiğini ve TEI'nin bu alandaki kabiliyetlerini yerinde öğrendiler. Öğrenciler ayrıca Türkiye'nin lider motor şirketi TEI'nin geliştirdiği özgün ve milli havacılık motorlarını da yakından görme fırsatı yakaladılar. Hafta kapsamında, TEI'de çalışan "Havacılığın Güçlü Kadınları" ayrıca üniversiteleri de ziyaret etti. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi öğrencileri ile buluşan sektör profesyonelleri, gençlere havacılık sektörünü ve TEI'yi tanıtırken, kariyer hedefleri konusunda soruları yanıtladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ise "Havacılığın Güçlü Kadınları" bir araya geldi. Düzenlenen etkinlikte TEI'li kadınların kadınlar günü kutlandı. Depremzede kadınlara destek olmak amacıyla, deprem bölgesinden alınan ürünlerle hazırlanan çantalar, kadın çalışanlara hediye edildi.

TEI, önceki senelerde gerçekleştirdiği etkinlikler ve kadın çalışanları için devreye aldığı uygulamalarla Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü tarafından 7 kez "Kadın Çalışanlarına En Çok Değer Veren Şirket" seçilmişti. - ESKİŞEHİR