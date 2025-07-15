Tek erkek evladı doğum gününde şehit düşen baba: "Bu ihanet hiçbir zaman unutulmamalı" - Son Dakika
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Tek erkek evladı doğum gününde şehit düşen baba: "Bu ihanet hiçbir zaman unutulmamalı"

Tek erkek evladı doğum gününde şehit düşen baba: "Bu ihanet hiçbir zaman unutulmamalı"
15.07.2025 13:12  Güncelleme: 13:18
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişiminde, doğum gününde şehit düşen Özel Harekat Polisi Hakan Yorulmaz'ın babası İsmail Yorulmaz, "Genç yaşında, ömrünün baharında, doğum gününde şehit oldu vatan için, millet için.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişiminde, doğum gününde şehit düşen Özel Harekat Polisi Hakan Yorulmaz'ın babası İsmail Yorulmaz, "Genç yaşında, ömrünün baharında, doğum gününde şehit oldu vatan için, millet için. Bu vatana yapılan ihanetlerin hiçbir zaman unutulmaması lazım" dedi.

Kırıkkale Şehitliği'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Valilik tarafından yapılan törene il protokolü, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Tören, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Vali Mehmet Makas, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin ve protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak ailelerine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Protokol üyeleri, 15 Temmuz darbe girişiminin 9'uncu yıl dönümünde, doğum gününde şehit olan Özel Harekat Polisi Hakan Yorulmaz'ın mezarını da ziyaret etti. Vali Makas ile sohbet eden baba İsmail Yorulmaz, "Acıyla kavruluyoruz, unutmadık, unutmayacağız. Bu vatana yapılan ihanetlerin hiçbir zaman unutulmaması lazım" dedi.

Oğlunun doğum gününde şehit düştüğünü ifade eden İsmail Yorulmaz, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "15 Temmuz'un 9'uncu yıl dönümü Acıyla 9 yıl geçti ama sanki 90 yıl gibi geldi. Acısı içimizden hiçbir zaman çıkmıyor, çıkmayacak da. Genç yaşında, ömrünün baharında, doğum gününde şehit oldu vatan için, millet için. Allah bir daha böyle 15 Temmuzlar yaşatmasın. Bunu her 15 Temmuz yıl dönümünde söylüyorum. Önemli olan, yeni nesillerin vatanımıza sahip çıkması" ifadelerini kullandı.

Tek erkek evladını vatan uğruna şehit verdiğini ifade eden İsmail Yorulmaz, "Bu vatan kolaylıkla bu günlere gelmedi. Şehitlerimizin hatırasına sahip çıkılması gerekiyor. Vatanımız, milletimiz sağ olsun Başka diyecek bir sözüm yok. Tek oğlumdu, şehit oldu. Kızımız var, üç tane torunum oldu. Birine Hakan'ın ismini verdik, onun adıyla yaşıyor" dedi.

Anne Hamide Yorulmaz da, "O günü defalarca yaşıyoruz, sanki devriyesi hiç bitmiyor. Oğlum merhametliydi, vatanseverdi. Vatan haini olmadık, alnımız açık, başımız dik" diye onuştu.

Şehidin kardeşi Kübra Şimşek ise, "Hüzünlüyüz, gururluyuz 9'uncu yıl çok yorulduk ama ona kavuşmayı bekliyoruz" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

15 Temmuz, Yerel, Baba, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tek erkek evladı doğum gününde şehit düşen baba: 'Bu ihanet hiçbir zaman unutulmamalı' - Son Dakika

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