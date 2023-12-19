Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdin Eral, CHP'den Süleymanpaşa Belediye Başkan aday adaylığını açıkladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdin Eral, CHP'den Süleymanpaşa Belediye Başkan aday adaylığını duyurdu. Eral, dokuz yıl boyunca Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin farklı kademelerinde çalıştı.

Jandarma subayı olarak 12 yıl hizmet veren Erdin Eral, 2014 yılında Tekirdağ'ın Büyükşehir statüsü kazanmasıyla birlikte kurucu Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın ekibinde yer almak için görevine başladığını söyledi. İlk olarak Trafik Zabıta Şube Müdürü olarak görev yapan Eral, daha sonra Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulundu. Son olarak, Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi ve yaklaşık 1500 personelin yöneticiliğini üstlendi. Ayrıca, 5 yıl boyunca Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Encümen üyeliği yaptı. Eral, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır" sözünü referans alarak, Süleymanpaşa Belediyesi'ni Atatürk'ün en büyük mirası olarak nitelendirdi.

Eral, kültürel etkinliklerin her kesime hitap ettiği bir Süleymanpaşa için çalışacağını ve sanat ve kültürün toplumun her kesimiyle buluşmasını sağlamayı hedeflediğini söyledi. Ayrıca, yerel basının desteklenmesi ve basın emekçilerinin özgürce görev yapabilmesi için çaba göstereceğini belirtti.

Eral, adaylık sürecinde depremle ilgili kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmak ve can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışacaklarını dile getirdi. Aynı zamanda kırsal alanları desteklemek, kooperatifçilik prensipleriyle güçlendirmek ve tarımsal ürünleri daha geniş pazarlara ulaştırmak için projeler geliştireceğini söyledi. Eral, vatandaşın vergilerinin şeffaf ve adil bir şekilde kullanılacağını belirterek, sosyal demokrat bakış açısıyla hizmet sunacaklarını vurguladı.

ERDİN ERAL KİMDİR?

Erdin Eral, 1981 yılında Tekirdağ'da doğdu. İlkokulu Malkara ilçesinde bulunan İrfan Macar İlkokulu'nda, ortaokulu ise Tekirdağ Anadolu Lisesi'nde tamamlayan Eral, devamında Kuleli Askeri Lisesi'nde okudu. Eral, Kara Harp Okulu'nu Sistem Mühendisi unvanı ile Jandarma Teğmeni olarak 2003 yılında bitirdi. Jandarma Dil Okulu'nu birincilikle bitirip devlet bursuyla Savunma Bilimleri Enstitüsü'nde Etnik Farklılıkların Siyasallaşması konusunda yüksek lisansını 2014 yılında tamamlayan Eral, Jandarma Teşkilatı'nın pek çok kademesinde 12 yıl boyunca hizmet verdi.

2015 yılında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde Trafik Zabıta Şube Müdürü olarak göreve başlayan Eral, aynı yıl Zabıta Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü. 2017 yılında Ulaşım Dairesi Başkanlığı görevine başlayan Eral, altı yıl boyunca bu görevi sürdürdü. 2019 yılında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulunan Eral, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevini üstlendi.