Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor

15.06.2022 16:47
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor

Kurulduğu günden bu yana yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarına büyük önem veren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılı faaliyet programı kapsamında çalışmalarına il genelinde devam ediyor.

Kurulduğu günden bu yana yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarına büyük önem veren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılı faaliyet programı kapsamında çalışmalarına il genelinde devam ediyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalarda Çorlu ilçesinin Türkgücü Mahallesi ile OSB bağlantı yolu arası ve Çerkezköy İlçesinin Kızılpınar Mahallesi'ndeki Eren ve Osmanlı Caddeleri'nde başlatılan SSB beton yol serim çalışmaları tamamlandı. Çalışmalarda toplam 780 metreküp beton serimi yapıldı. Ayrıca, Ergene ilçesinin Cumhuriyet Bulvarı'nda başlatılan BSK sıcak asfalt yol yapım çalışmaları da tamamlanarak bulvar vatandaşların hizmetine sunuldu.

"ONARIM VE BAKIM ÇALIŞMALARIMIZI MESAİ MEFHUMU GÖZETMEDEN, BÜYÜK BİR TİTİZLİKLE DEVAM ETTİRİYORUZ"

Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Tekirdağ'da ulaşım kalitesini arttırmak amacıyla yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarımızı mesai mefhumu gözetmeden, büyük bir titizlikle devam ettiriyoruz. Yapımı tamamlanan yollarımızın vatandaşlarımıza ve ilçelerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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Kaynak: ANKA

Tekirdağ, Çorlu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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