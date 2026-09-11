Tekirdağ Çorlu'da esnaf ziyaret edilerek çocuk işçiliğine karşı bilgilendirildi - Son Dakika
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Tekirdağ Çorlu'da esnaf ziyaret edilerek çocuk işçiliğine karşı bilgilendirildi

Tekirdağ Çorlu\'da esnaf ziyaret edilerek çocuk işçiliğine karşı bilgilendirildi
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Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Çorlu'da çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik mobil ekip çalışması kapsamında esnafı ziyaret ederek bilgilendirdi. Ziyaretlerde çocukların çalışma hayatındaki riskleri ve sosyal hizmetlere erişim konusunda esnafa bilgi verilip ihtiyaç halinde ilgili birimlere yönlendirme yapıldı.

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince Çorlu'da çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik mobil ekip çalışması gerçekleştirildi.

Çorlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü bünyesinde yürütülen "Mobil Ekip" çalışması kapsamında esnaf ziyaret edilerek çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı. Gerçekleştirilen ziyaretlerde çocukların çalışma hayatında karşılaşabileceği riskler ve çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında esnafa bilgi verildi.

Ekipler ayrıca vatandaşların ve esnafın ihtiyaç duyabilecekleri sosyal hizmetlere daha kolay ulaşabilmesi amacıyla sunulan hizmetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Sosyal hizmetlere erişim konusunda ihtiyaç duyulan durumlarda ilgili birimlere yönlendirme yapılarak destek sağlandı.

Sosyal hizmet uzmanları tarafından gerçekleştirilen saha çalışmalarıyla çocukların korunması, çocuk işçiliğinin önlenmesi ve ailelerin ihtiyaç duydukları sosyal destek mekanizmalarından yararlanabilmesi konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin saha çalışmalarının farklı alanlarda devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çocuk, Çorlu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tekirdağ Çorlu'da esnaf ziyaret edilerek çocuk işçiliğine karşı bilgilendirildi - Son Dakika

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