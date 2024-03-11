Tekirdağ Çorlu'da Sokak Ortasında Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Tekirdağ Çorlu'da Sokak Ortasında Silahlı Saldırı

Tekirdağ Çorlu'da Muhittin Mahallesi Çağla Sokak üzerinde bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda bacağına isabet eden iki kurşunla yaralanan S.B. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırganın yakalanması için asayiş ekipleri çalışma başlattı.

11.03.2024 17:52  Güncelleme: 17:53
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Sokak ortasında silahlı saldırı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da bir kişi sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.

Olay, Muhittin Mahallesi Çağla Sokak üzerinde meydana geldi. Evine giden S.B. henüz kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağına iki kurşun isabet eden S.B. yaralandı. Kanlar içinde kalan yaralı S.B. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırganın yakalanması için asayiş ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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