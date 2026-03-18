Tekirdağ\'da 18 Mart Çanakkale Zaferi törenle anıldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.03.2026 11:57  Güncelleme: 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü dolayısıyla Tekirdağ'da anma programı kapsamında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Tekirdağ Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, kurum ve kuruluş temsilcileri tarafından anıta çelenk bırakıldı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Program çerçevesinde Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Şeref Defteri'ni imzaladı. Soytürk burada yaptığı konuşmada, Çanakkale'de verilen mücadelenin Türk milletinin birlik ve beraberliğinin en güçlü simgelerinden biri olduğunu belirterek, "Çanakkale'de yazılan destan, milletimizin vatan sevgisinin ve bağımsızlık uğruna gösterdiği kararlılığın en açık göstergesidir" dedi.

Anma törenine Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş ile vatandaşlar katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 12:16:43. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.