Tekirdağ'da 23 Nisan Kutlamaları… 1920 Öğrenci Kasap Havası Oynadı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 23 Nisan Kutlamaları… 1920 Öğrenci Kasap Havası Oynadı

23.04.2022 22:51

Tekirdağ’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 1920 öğrenci aynı anda kasap havası oynadı.

FERHAT AKGÜN

Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 1920 öğrenci aynı anda kasap havası oynadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tekirdağ'da bir dizi etkinlikle kutlandı. Merkez Süleymanpaşa ilçesinde Mevlana İlkokulu, Hüseyin Pehlivan İlkokulu, Murat Hüdavendigar İlkokulu ve Şehit Halil Tuna Akgöz İlkolu'ndan 1920 öğrenci sahil dolgu sahada aynı anda kasap havası oynadı. Buradaki etkinliği Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel öğrenci ve veliler katıldı.

Tekirdağ'da 23 Nisan Kutlamaları… 1920 Öğrenci Kasap Havası Oynadı
Tekirdağ'da 23 Nisan Kutlamaları… 1920 Öğrenci Kasap Havası Oynadı
Tekirdağ'da 23 Nisan Kutlamaları… 1920 Öğrenci Kasap Havası Oynadı
Tekirdağ'da 23 Nisan Kutlamaları… 1920 Öğrenci Kasap Havası Oynadı

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Tekirdağ, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Tekirdağ'da 23 Nisan Kutlamaları… 1920 Öğrenci Kasap Havası Oynadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 23 Nisan Kutlamaları… 1920 Öğrenci Kasap Havası Oynadı - Son Dakika
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