Tekirdağ'da 3. Geleneksel Keşkek Şenliği - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da 3. Geleneksel Keşkek Şenliği

11.07.2022 23:29
Tekirdağ'da 3. Geleneksel Keşkek Şenliği

Tekirdağ'da 3. Geleneksel Keşkek Şenliği'nin ilk günü coşkuyla başladı.

Tekirdağ'da 3. Geleneksel Keşkek Şenliği'nin ilk günü coşkuyla başladı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Karacakılavuz Keşkek Şenliği'nin üçüncüsü başladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Çiğdem Koncagül ve Mustafa Yel, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel şenliğin açılış töreninde temsili olarak pişirilen keşkeği karıştırarak vatandaşlara ikram etti.

Ardından yüzyıllardır geleneksel yöntemler ile dibek adı verilen taş havanda buğday döven Şentop ve Yüksel, şenlik alanında bulunan tezgahları gezerek vatandaşların bayramını kutladı. Saygı duruşunun yapılması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Süleymanpaşa Belediyesi Paşa Halk Dansları Topluluğu'nun hazırladığı Ege ve Trakya yöresine ait halk oyunları gösterisi yapıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yaptığı konuşmada, keşkeğin Türk kültüründe büyük bir önem taşıdığını belirterek, "Keşkek festivalimizin hayırlı olmasını diliyorum. Üçüncü geleneksel diyoruz. Bir şeyin geleneksel olması için üçten önce geleneksel dememiz mümkün değil. 2011 yılında UNESCO, dünya somut olmayan kültürel mirasına dahil etmişti keşkeği. Keşkeğin en iyi yapıldığı yerlerin başında da Karacakılavuz geliyor. Zor, vakit ve sabır isteyen bir yemek. Güzel yapmak da ayrıca bir hüner gerektiriyor. Ama Karacakılavuz'daki kardeşlerimizin dostlarımızın bunu en iyi yapanlardan olduklarını bu konuda hüner gösterdiklerini biliyoruz. Elinize sağlık, ömrünüze bereket. Tabii Karacakılavuzun bir de 'dimi' dokumaları var. Bunların tanıtımı için gayret göstermeliyiz. Keşkek Festivali de buna vesile olan ortamlardan birisi" diyerek şenliğe katılanların Kurban Bayramınızı tebrik etti.

Başkan Yüksel ise, "Allah nasip ederse bu akşam ve yarın akşam düzenleyeceğimiz keşkek festivalimizin bu yıl üçüncüsünü düzenliyoruz. Çok şükür geleneksel hale getirdik sizlerin destekleri ve katkıları ile birlikte. Ben Karacakılavuz'un bu güzel insanlarını bütün Tekirdağ'ın, bütün Trakya'nın tanımasını istiyordum. Çok güzel bir organizasyon oldu. Fikir babası daha önceki Milletvekilimiz Ahmet Kambur'dur, ona da şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun. Karacakılavuz'u biraz daha tanıtmamız lazım demişti, o yüzden bu organizasyonlar yapılıyor. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bizlere verdiğiniz desteklerden dolayı bütün halkım adına, hemşerilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı bayramlarınız olsun" dedi. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
500
TBMM Başkanı Şentop'tan Tekirdağ'da bayram ziyaretleri TBMM Başkanı Şentop'tan Tekirdağ'da bayram ziyaretleri TBMM BAŞKANI ŞENTOP KAPALI ALANLARDA MASKE KULLANMADA FAYDA VAR TBMM BAŞKANI ŞENTOP KAPALI ALANLARDA MASKE KULLANMADA FAYDA VAR
Kaynak: İHA

Trakya Bölgesi, Mustafa Şentop, Karacakılavuz, Tekirdağ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tekirdağ'da 3. Geleneksel Keşkek Şenliği - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:56 Gayri meşru ilişki cinayetinde şeytanın aklına gelmeyecek hile! Katili olacak kadını adi bir planla tuzağına düşürdü...
20:51 Fahrettin Koca Hekimsen'in silah talebine öfkelendi: Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?
20:32 Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Arabuluculuk dahil ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaya hazırız
20:29 Konya'da aralarında husumet bulunan komşuların tartışmasında mermiler havada uçuştu! Komşusunu tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı
20:18 Hatayspor'un genç savunmacısı Fatih Kuruçuk'tan sürpriz transfer! 1.Lig ekibi Bandırmaspor'a imza attı
19:29 Marcao'dan Galatasaray'a duygusal veda: Bu hikaye sonsuza kadar kalbimde kalacak
19:13 Şahan'dan İmamoğlu'na "tatil" tepkisi: Komedi filminde olur bu... Sinir bozucu ya!
18:32 EYT için yeni gelişme! 5 milyon vatandaşın kaderi belirlenecek... Çözüm için farklı seçenekler de bulunuyor
18:05 Galatasaray 10 numarasını Danimarka'dan buldu! Midtjylland forması giyen Evander'in transferi için görüşmeler başladı
17:17 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil'in yeni durağının Başakşehir olacağı iddia edildi: Futbol kamuoyu bu transferde ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 23:48:31. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da 3. Geleneksel Keşkek Şenliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement