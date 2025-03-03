Tekirdağ'da Araç Harareti Trafiği Aksattı

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Tekirdağ Çevre Yolu'nda hararet yapan araç trafiği aksattı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Çevre Yolu'nda hararet yapan bir araçtan dumanlar yükselmesi paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ Çevre Yolu'nda seyir halindeki bir araç hararet yaptı. Araçtan yoğun duman çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen ifaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ifaiye ekipleri motorun aşırı ısındığını belirleyerek müdahalede bulundu. Bu sırada polis ekipleri de bölgeye sevk edildi. Trafik akışını düzenlemek için çalışma yapan polisler, yolu kontrollü şekilde tek şeritten ulaşıma açtı. Ekiplerin kısa sürede yaptığı müdahale sonrası araç güvenli hale getirilirken, trafik normale döndü.