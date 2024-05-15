Tekirdağ\'da Bisiklet Tutkunlarından Farkındalık Eylemi

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Tekirdağ'da bir araya gelen bisiklet tutkunları, bisiklet farkındalığını arttırmak ve trafikteki bisiklet kazalarını engellemek için eylem gerçekleştirdi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi sahilinde bir araya gelen bisikletçiler, bisiklet farkındalığını arttırmak, bisiklet kazalarını ve bisikletli ölümlerini engellemek için farkındalık eylemi gerçekleştirdi. Bisikletleriyle toplanan vatandaşlar, bisikletlerinin önüne "Trafikte biz de varız. Bisikletliler trafiğin bir parçası, trafikte sağ şerit yasal hakkımız. Sadece araba senin yollar hepimizin, bisikletime çarparsan ölürüm" gibi yazılar astı. Bir araya gelen bisikletliler farkındalığı arttırmak için sahil alanda pedalları çevirerek sürüş yaptı. Sürüş boyunca Tekirdağ İl Emniyet müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri de güvenliği sağladı.

Sessiz Sürüş Türkiye Sorumlusu Ertan Yılmaz gazetecilere yaptığı açıklamada, "2003 yılında Amerika'da bir bisikletçi Teksas eyaletinde bisiklet sürerken, bir okul otobüsünün aynası feci şekilde kafasına çarpıyor ve ölüyor. Daha sonra arkadaşları her yıl Mayıs ayının ikinci Çarşamba'sında bir etkinlik düzenliyorlar. Bu etkinlik bir süre sonra diğer eyaletlere yayılıyor. Derken bütün dünyaya yayılıyor. Şu anda bu etkinlik 5 kıtada, 296 lokasyonda, Türkiye'de ise 40 lokasyonda bu etkinlik aynı gün ve aynı saatte gerçekleşiyor. Amacımız bisikletli ölümleri anmak, kazalarda bisikletçi hakları konusunda duyarlılığı sağlamak için bu etkinliği düzenliyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ