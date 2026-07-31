Tekirdağ’da deprem farkındalığı için 11 ilçede simülasyon eğitimi düzenlenecek

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 9 Ağustos 1912 Mürefte Depremi ile 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıldönümleri dolayısıyla Ağustos ayı boyunca 11 ilçede deprem farkındalık ve eğitim programı gerçekleştirecek.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenecek program kapsamında, Deprem Simülasyon tırı 2-25 Ağustos tarihleri arasında Tekirdağ'ın 11 ilçesinde vatandaşlarla buluşacak. Etkinliklerde uzman eğitmenler tarafından deprem öncesinde alınması gereken tedbirler, deprem anında doğru davranış şekilleri ve deprem sonrasında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatılacak.

Vatandaşlar, simülasyon tırında güvenli ortamda deprem sarsıntısını birebir deneyimleme fırsatı bulacak. Eğitimlerde, muhtemel bir deprem anında hayati önem taşıyan "Çök-Kapan-Tutun" hareketi ile güvenli tahliye yöntemleri uygulamalı olarak gösterilecek. Programla toplumda afet bilincinin artırılması ve afetlere karşı hazırlık kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Program kapsamında 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıldönümünde Çorlu Cumhuriyet Parkı'nda saat 18.00-23.00 arasında anma ve farkındalık etkinliği gerçekleştirilecek. Etkinlikte deprem eğitimlerinin yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları stant açacak. Stantlarda sismik dinleme cihazları, demir kesme makineleri, beton kırıcılar ve çeşitli arama kurtarma ekipmanları tanıtılarak afet yönetimi, gönüllülük ve arama kurtarma çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgi verilecek.

Ağustos ayı boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında Deprem Simülasyon TIR'ı Kapaklı, Şarköy, Malkara, Saray, Çerkezköy, Çorlu, Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi, Hayrabolu, Ergene ve Muratlı ilçelerinde vatandaşlarla buluşacak. Çorlu dışındaki tüm etkinlikler 19.30-23.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.