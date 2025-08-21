Tekirdağ'da Ekmek Üretimine Denetim - Son Dakika
Tekirdağ'da Ekmek Üretimine Denetim

Tekirdağ\'da Ekmek Üretimine Denetim
21.08.2025 13:11
Tekirdağ'da ekmek üreten fırınlarda hijyen ve mevzuat denetimleri yapıldı, eksiklikler tespit edildi.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ekmek ve ekmek çeşitleri üreten işletmelere yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, halkın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla ekmek ve ekmek çeşitleri üreten fırınlarda denetim yaptı. İl genelinde eş zamanlı olarak yürütülen denetimlerde, iş yerlerinin hijyen şartları, gramaj uygunluğu, ürünlerde kullanılan malzemeler, üretim aşamalarında mevzuata uygunluk ve işletme ruhsatları detaylı şekilde incelendi.

Yetkililer, yapılan denetimlerin vatandaşların sağlığını korumak, haksız rekabetin önüne geçmek ve kayıt dışı üretimi engellemek amacıyla düzenli aralıklarla sürdürüldüğünü belirtti. Eksiklik tespit edilen işletmelere mevzuat çerçevesinde uyarı yapılırken, kurallara aykırı üretim yapan iş yerleri hakkında da gerekli yasal işlemlerin başlatılacağı öğrenildi.

Denetimlerin bundan sonraki süreçte de aralıksız devam edeceği vurgulandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel

Tekirdağ'da Ekmek Üretimine Denetim

13:26
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
13:03
Türk askeri Ukrayna’ya mı gidecek MSB’den iddialara yanıt
Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den iddialara yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Tekirdağ'da Ekmek Üretimine Denetim
