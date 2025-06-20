Tekirdağ'da Karne Sevinci Lavanta Tarlasında - Son Dakika
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Tekirdağ'da Karne Sevinci Lavanta Tarlasında

Tekirdağ\'da Karne Sevinci Lavanta Tarlasında
20.06.2025 19:31
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Tekirdağ'da öğrenciler, karnelerini lavanta tarlasında alarak unutulmaz bir gün yaşadı.

Tekirdağ'da karne heyecanı, lavanta kokuları arasında mor tarlada yaşandı.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Mevlana İlkokulu öğrencileri karnelerini lavanta tarlasında alarak unutulmaz bir gün yaşadı.

Lavanta bahçesinde karne sevinci

Mor lavanta tarlasında oluşturulan özel alanda öğrenciler, öğretmenlerinin elinden karnelerini aldı. Etkinliğe aileleriyle katılan öğrenciler, kurulan dekorlar önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Sadece karne değil, emeğin ve sevginin heyecanı da vardı"

Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol, "Bu sadece karne heyecanı değil; öğrenmenin, emeğin, sevginin heyecanıydı. Anneler ve babalarla birlikte yıl boyunca verilen emeğin, beraberce büyütülen sevginin heyecanını çocuklarımızla birlikte yaşadık. Karneleri hayatın içinde, doğanın içinde verelim dedik ki çocuklar doğanın kendilerine nasıl bir karşılık vereceğini görsünler, öğrensinler. Tekirdağ'da bugün 213 bin 768 öğrenci karne aldı" dedi.

"Mutlu çocuklar, başarılı bireyler"

Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ömer Faruk Karaküçük ise, "Çocuklarımız mutlu oldukça eğitimde daha başarılı oluyorlar. Bu başarılarını taçlandırmak için karne merasimini lavanta bahçesinde gerçekleştirmek istedik. Annelerin ve babaların çocuklarıyla bu mutluluğu paylaştığını görmek bizi çok mutlu etti" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tekirdağ'da Karne Sevinci Lavanta Tarlasında - Son Dakika

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