Tekirdağ'da Kıbrıs Gazisi İsa Gökpınar son yolculuğuna uğurlandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi İsa Gökpınar hayatını kaybetti. Cenazesi, Saray ilçesine bağlı Pazarcık Mahallesi'ndeki Pazarcık Camii'nde kılınan namazın ardından Pazarcık Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi İsa Gökpınar hayatını kaybetti. Gökpınar, düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Kapaklı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Kıbrıs Gazisi İsa Gökpınar için tören düzenlendi. Törenin ardından Gökpınar'ın cenazesi, 1 Eylül Salı günü ikindi namazına müteakip Saray ilçesine bağlı Pazarcık Mahallesi'ndeki Pazarcık Camii'nden kaldırıldı. Gökpınar, kılınan cenaze namazının ardından Pazarcık Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: İHA
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