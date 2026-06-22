Tekirdağ’da 6. Lavanta Şenliği Mor Tarlalarda Başladı - Son Dakika
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Tekirdağ’da 6. Lavanta Şenliği Mor Tarlalarda Başladı

22.06.2026 21:13
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Lavanta tarlalarının mor renge büründüğü şenlik, etkileyici etkinliklerle Tekirdağ'da düzenlendi.

Tekirdağ'da bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Lavanta Şenliği, mor renge bürünen lavanta tarlalarında düzenlenen etkinliklerle başladı.

Tekirdağ Valiliği himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Karadeniz Mahallesi'ndeki lavanta bahçesinde düzenlenen şenliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte katılımcılar lavanta tarlaları arasında gezerek, bol bol fotoğraf çektirdi. Halk oyunları gösterileriyle başlayan programda ziyaretçiler, lavanta tarlalarında oluşturulan özel dekor alanlarında hatıra fotoğrafı çektirirken, fotoğraf tutkunları da mor tarlaların eşsiz manzarasını kadrajlarına yansıttı. Şenlik kapsamında kurulan stantlarda üreticiler tarafından hazırlanan lavanta yağı, sabun, kolonya ve çeşitli hediyelik ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Katılımcılar ürünler hakkında bilgi alırken, lavantadan elde edilen ürünleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Etkinlik alanında açılan lavanta temalı fotoğraf sergisi de ziyaretçilerden ilgi gördü. Sergide yer alan eserler, lavantanın doğal güzelliğini ve bölge turizmine katkısını gözler önüne serdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Tekirdağ'ın lavanta ve ayçiçeği tarlalarıyla önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirterek, şenliğin hem kentin tanıtımına hem de üreticilere katkı sağladığını ifade etti.

Vali Yardımcısı Musa Aydemir, kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı şenliğin 26 Haziran'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edeceği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tekirdağ’da 6. Lavanta Şenliği Mor Tarlalarda Başladı - Son Dakika

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