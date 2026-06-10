Tekirdağ'da Ormanlık Alanlara Giriş Yasağı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Ormanlık Alanlara Giriş Yasağı

Tekirdağ\'da Ormanlık Alanlara Giriş Yasağı
10.06.2026 16:42
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Tekirdağ'da orman yangınları riskine karşı 12 Haziran-15 Ekim 2026 tarihleri arasında giriş yasağı.

Tekirdağ Valiliği, yaz mevsimiyle birlikte artan sıcaklıklar ve yükselen orman yangını riski nedeniyle il genelinde bir dizi ek tedbir kararı aldı. Vali Recep Soytürk imzasıyla yayımlanan karara göre, 12 Haziran-15 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelindeki ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan orman yangınları, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması ve ormanlık alanlar ile tarım arazilerindeki insan hareketliliğinin artması nedeniyle alınan karar çerçevesinde yangın riskini azaltmaya yönelik ilave önlemler uygulamaya konuldu.

Tekirdağ İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu'nun 27 Nisan 2026 tarihli kararı doğrultusunda alınan tedbirler çerçevesinde, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi gereğince vatandaşların ormanlık alanlara girişleri geçici süreyle yasaklandı.

Valilik açıklamasında, belirlenen orman parkları ve tabiat parklarında yalnızca izin verilen ocak alanlarında ateş yakılabileceği belirtilirken, bu alanlar dışında ateş yakmanın ve yakılan ateşi söndürmeden bölgeden ayrılmanın yasak olduğu vurgulandı. İşletmecilerin gerekli güvenlik önlemlerini almakla yükümlü olduğu ifade edildi.

Karar kapsamında Süleymanpaşa'da Atatürk Kent Ormanı, Kartaltepe Tabiat Parkı, Kumbağ ve Sütlüce Orman Parkları; Çerkezköy'de Kartaltepe, Karatepe ve Çerkezköy Orman Parkları; Kapaklı'da Kazakgölü, İkizgöller ve Kapaklı Orman Parkları, Çorlu'da Esetçe Orman Parkı, Saray'da Safaalan, Laladere ve Bahçeköy Orman Parkları, Hayrabolu'da Örey Korusu Orman Parkı ile Şarköy'de Ardıçlıtepe Orman Parkı kontrollü kullanım alanları arasında yer aldı.

Öte yandan ormanlara dört kilometre mesafedeki alanlarda ve orman içi ile orman bitişiği mahallelerde anız yakılması, bağ-bahçe ve tarla temizliği amacıyla dal, ot ve bitki örtüsünün yakılması da yasaklandı.

Açıklamada ayrıca ormanlık alanlara yakın bölgelerde gerçekleştirilecek düğün, eğlence ve benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yangına neden olabilecek yanıcı materyallerin kullanımına da izin verilmeyeceğini duyurdu.

Yangınların özellikle hafta sonları ve yerleşim yerlerine yakın bölgelerde yoğunlaştığına dikkat çekilen açıklamada, jandarma ve orman muhafaza ekiplerinin yangına hassas bölgelerde devriye faaliyetlerini artıracağı, orman yollarında araç ve şahıs kontrollerinin sıklaştırılacağı belirtildi.

Mahalle muhtarları ve bekçilerin de orman giriş-çıkışlarını takip ederek şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi ile ilgili birimlere bildireceği kaydedildi.

Alınan kararlara aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Türk Ceza Kanunu hükümleri kapsamında idari ve adli işlem uygulanacağını bildirdi.

Kararın 12 Haziran 2026 ile 15 Ekim 2026 tarihleri arasında yürürlükte olacağı belirtildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tekirdağ'da Ormanlık Alanlara Giriş Yasağı - Son Dakika

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