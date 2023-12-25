Tekirdağ\'da oto kurtarıcılar teröre lanet konvoyu düzenledi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde oto kurtarıcılar, teröre lanet konvoyu gerçekleştirdi.

Kuzey Irak'ta 12 askerin şehit edilmesi sonrası teröre tepkiler çığ gibi büyüyor. Süleymanpaşa ilçesindeki Yeni Sanayi'de bir araya gelen oto kurtarıcı sürücüleri, araçlarıyla teröre lanet konvoyu gerçekleştirdi. Şehirde faaliyet gösteren yaklaşık 30 adet oto kurtarıcı aracı, polis eşliğinde şehirde konvoy düzenleyerek tur attı. Konvoya çevredeki sürücüler de korna çalarak destek verdi.

Eyleme katılan oto kurtarıcı esnafı Osman Uncu, "Son iki günde yaşanan olaylardan dolayı hepimiz çok üzgünüz. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Rabbim bir daha bu acıları göstermesin. Şehitler ölmez vatan bölünmez" dedi. - TEKİRDAĞ