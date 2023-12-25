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Tekirdağ'da oto kurtarıcılar teröre lanet konvoyu düzenledi - Son Dakika
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Tekirdağ'da oto kurtarıcılar teröre lanet konvoyu düzenledi

Kuzey Irak'ta 12 askerin şehit edilmesi sonrası Süleymanpaşa ilçesindeki oto kurtarıcılar, teröre lanet konvoyu düzenledi. Polis eşliğinde şehirde tur atan konvoya çevredeki sürücüler de destek verdi. Eyleme katılan oto kurtarıcı esnafı, şehitlerin ruhuna dua etti ve vatanın bölünmezliğini vurguladı.

Tekirdağ\'da oto kurtarıcılar teröre lanet konvoyu düzenledi
25.12.2023 - 21:13,
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde oto kurtarıcılar, teröre lanet konvoyu gerçekleştirdi.

Kuzey Irak'ta 12 askerin şehit edilmesi sonrası teröre tepkiler çığ gibi büyüyor. Süleymanpaşa ilçesindeki Yeni Sanayi'de bir araya gelen oto kurtarıcı sürücüleri, araçlarıyla teröre lanet konvoyu gerçekleştirdi. Şehirde faaliyet gösteren yaklaşık 30 adet oto kurtarıcı aracı, polis eşliğinde şehirde konvoy düzenleyerek tur attı. Konvoya çevredeki sürücüler de korna çalarak destek verdi.

Eyleme katılan oto kurtarıcı esnafı Osman Uncu, "Son iki günde yaşanan olaylardan dolayı hepimiz çok üzgünüz. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Rabbim bir daha bu acıları göstermesin. Şehitler ölmez vatan bölünmez" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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