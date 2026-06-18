Tekirdağ'da özel güvenlik personeline biber gazı eğitimi - Son Dakika
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Tekirdağ'da özel güvenlik personeline biber gazı eğitimi

Tekirdağ\'da özel güvenlik personeline biber gazı eğitimi
18.06.2026 13:02  Güncelleme: 13:04
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, özel güvenlik personeline biber gazı kullanımı konusunda teorik ve uygulamalı eğitim düzenledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan özel güvenlik personeline yönelik biber gazı kullanımı eğitimi düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet kalitesinin artırılması ve vatandaşlara daha güvenli bir ortam sunulması amacıyla gerçekleştirilen eğitim programı, Tekirdağ Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından verildi.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan tüm özel güvenlik personelinin katıldığı eğitimler, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yılmaz İçöz Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Üç ayrı oturum halinde düzenlenen eğitimlerde, alanında uzman emniyet personeli tarafından biber gazının yasal kullanım esasları, kullanım teknikleri, güvenlik tedbirleri ve muhtemel riskler hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimlerde, görev sırasında yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı doğru, etkili ve ölçülü müdahalenin önemi vurgulandı. Program kapsamında özel güvenlik görevlilerinin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalı bilgilendirmeler de yapıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin, vatandaşların huzur ve güvenliğine katkı sunan özel güvenlik personelinin mesleki gelişimini desteklemek amacıyla eğitim faaliyetlerini sürdüreceği belirtildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tekirdağ'da özel güvenlik personeline biber gazı eğitimi - Son Dakika

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