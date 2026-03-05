Tekirdağ'da Su Ürünleri Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
Tekirdağ'da Su Ürünleri Denetimleri Devam Ediyor

Tekirdağ'da Su Ürünleri Denetimleri Devam Ediyor
05.03.2026 16:40
Yasadışı avcılığı önlemek için Tekirdağ'da balıkçı barınakları ve satış yerleri denetleniyor.

Tekirdağ'da su ürünlerinin korunması ve yasadışı avcılığın önlenmesi amacıyla balıkçı barınakları, perakende satış yerleri ve av araçlarına yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerinde görevli su ürünleri kontrol ekipleri, sahada eş zamanlı denetimler gerçekleştiriyor. Denetimlerde balıkçı barınakları, balık satış noktaları ve av araçları tek tek kontrol edilirken, mevzuata aykırı faaliyetlere karşı da gerekli işlemler uygulanıyor. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde avlanan balıkların boy ölçüleri, satışa sunulan ürünlerin yasal avlanma kriterlerine uygunluğu, nakil ve muhafaza şartları ile kullanılan av araçlarının mevzuata uygun olup olmadığı inceleniyor. Özellikle yasadışı su ürünleri avcılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerin hem doğal kaynakların korunmasına hem de balıkçılığın sürdürülebilirliğine katkı sağlaması hedefleniyor.

Yetkililer, denetimlerin sadece kaçak avcılığı önlemekle kalmadığını, aynı zamanda vatandaşların güvenilir ve sağlıklı su ürünlerine ulaşmasını da amaçladığını belirtti. "Denizden sofraya gıda güvenilirliği" anlayışıyla yürütülen çalışmaların yıl boyunca aralıksız devam edeceği bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

