Tekirdağ\'da terörsüz Türkiye toplantısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tekirdağ İl Başkanlığı tarafından "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" temasıyla yürütülen "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" kapsamında basın toplantısı düzenlendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin davetini sivil toplum kuruluşlarına, şehit yakınlarına ve gazilere ileteceklerini ifade etti.

Programda söz alan MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ise, "Bizim buradaki amacımız terörsüz Türkiye gündemi oluşturmak. Yaklaşık 50 yıldır bu terörle yatıp kalkıyoruz. Her ilçemizde, köyümüzde neredeyse şehidi olmayan yerimiz yok. Artık buna bir son vermek, bundan sonra yeni şehit ailelerimiz olmasın derdindeyiz. Terörün beli kırılmıştı, Türkiye'de neredeyse yok denecek kadar kalmıştı. Ama şöyle düşünün; bir yılanın kuyruğu Türkiye'nin içinde ama başı dışarıda. Avrupa ülkelerinden tutun da pek çok ülkenin desteği olmadan bir terör örgütünün yaşama ihtimali yok" dedi.

Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefini hatırlatan Başkan, bu hedefin gerçekleşmesi için toplumun birlik ve güven içinde hareket etmesi gerektiğini belirterek, "Birlik olmaktan başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı.

Toplantıda MHP MYK Üyeleri Osman Gür, Mahmut Yalçın ve İlker Yücel de birer konuşma yaptı. - TEKİRDAĞ