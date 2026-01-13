Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Gençlere ve Çocuklara Ücretsiz Hpv Aşısı Uygulaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Gençlere ve Çocuklara Ücretsiz Hpv Aşısı Uygulaması

13.01.2026 12:11  Güncelleme: 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 'Sağlıklı Gelecek, Sağlıklı Tekirdağ' sloganıyla ihtiyaç sahibi gençler ve çocuklar için ücretsiz HPV aşısı uygulaması başlattı. Projeye dahil olan 186 kişi, aşı programına alınarak ilk dozlarını Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde aldı.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığını korumaya yönelik projelerine bir yenisini daha ekledi. "Sağlıklı Gelecek, Sağlıklı Tekirdağ" sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında ihtiyaç sahibi gençler ve çocuklar için ücretsiz HPV aşısı uygulaması başlatıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, rahim ağzı kanseri başta olmak üzere pek çok kanser türüne karşı en güçlü koruma yöntemi olan HPV aşısını, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarına ücretsiz ulaştırıyor. Sosyal Hizmetler ile Sağlık İşleri Dairesi Başkanlıklarının koordineli çalışmasıyla hayata geçirilen projede, ilk doz uygulamaları tamamlandı.

Projenin hazırlık ve uygulama süreci titiz bir planlamayla yürütüldü. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, başvuru sürecini ve bin 231 kişilik müracaat listesinin sosyal incelemesini üstlendi. Sosyal Yardımlar Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan detaylı incelemeler sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 186 kişi aşı programına dahil edildi. Aşılama maliyeti ve tıbbi tedarik süreci ise Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından karşılandı.

İlk dozlar Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde uygulandı

9–24 yaş aralığındaki çocuk ve gençleri kapsayan koruyucu sağlık hizmeti kapsamında başvurusu olumlu sonuçlanan vatandaşlardan 122'sine ilk doz HPV aşıları, 8-9 Ocak 2026 tarihlerinde Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde uzman sağlık ekipleri gözetiminde yapıldı.

"Gençlerimizin geleceğini koruma altına alıyoruz"

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, HPV aşısının rahim ağzı kanserini önlemede yüzde 90'ın üzerinde başarı sağladığına dikkati çekerek, "Belediye olarak sadece yol, altyapı ve çevre düzenlemesi değil; vatandaşımızın sağlığını da önemsiyoruz. Özellikle dar gelirli ailelerimizin çocuklarının bu hayati aşıya erişimini sağlamak, sosyal belediyeciliğin en temel görevidir. Sağlık ve Sosyal Hizmetler birimlerimizin ortak çalışmasıyla, Tekirdağ'ın çocuklarını ve gençlerini gelecekteki kanser risklerine karşı şimdiden koruma altına alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Programın, belirlenen takvim doğrultusunda diğer dozlarla devam edeceği ve halk sağlığına yönelik bu tür önleyici projelerin artarak süreceği belirtildi.

Kaynak: ANKA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Namık Kemal Üniversitesi, Yerel Yönetim, Tekirdağ, Yerel, Aşı, HPV, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Gençlere ve Çocuklara Ücretsiz Hpv Aşısı Uygulaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Trump’tan NATO’ya rest: Sizi ben kurtardım Trump'tan NATO'ya rest: Sizi ben kurtardım
Şanlıurfa’da sopayla darba 4 tutuklama Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama
Silivri’de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada
Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı
İsmi birçok takımla anılıyordu Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı

15:14
Bahçeli’nin sözünü hatırlattı Özel’den milyonlarca emekliyi mest edecek maaş önerisi
Bahçeli'nin sözünü hatırlattı! Özel'den milyonlarca emekliyi mest edecek maaş önerisi
14:46
Kayıp Mihriban’ın cesedi ormanda bulundu Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
14:42
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
14:21
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
13:52
Yeni operasyon an meselesi Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 15:48:39. #7.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Gençlere ve Çocuklara Ücretsiz Hpv Aşısı Uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.