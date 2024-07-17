Tekirdağ'da Vatandaşa 268 Bin Lira Su Faturası Şoku - Son Dakika
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Tekirdağ'da Vatandaşa 268 Bin Lira Su Faturası Şoku

Tekirdağ\'da Vatandaşa 268 Bin Lira Su Faturası Şoku

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan bir vatandaşa 268 bin 821 lira su faturası geldi. Vatandaşın şaşkınlığı büyük.

17.07.2024 18:38  Güncelleme: 18:42
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan bir vatandaşa 268 bin 821 lira su faturası geldi. Bir aylık gelen su faturası karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaş, "Siz beni toprak ağası mı sandınız" dedi.

Kapaklı Atatürk Mahallesi Nadide Sokak'ta yaşayan Onur Öztürk, evine gelen su faturasını görünce şaşkına döndü. 17 Temmuz Çarşamba günü kesilen su faturasında yazan 268 bin 821 liralık rakamı gören Öztürk, gözlerine inanamadı. Kızını yanına çağırarak faturayı inceleten Öztürk, "Ben kendi gözlerime inanamayınca kızımı çağırdım o da faturanın 268 bin lira geldiğini söyleyince ne yapacağımı şaşırdım" dedi.

"İlk başta 268 lira fatura geldiğini düşündüm"

Faturada yazan rakamı görür görmez Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ni (TESKİ) arayan Onur Öztürk, "Su faturalarının yazıldığını görünce bize bu ay kaç lira fatura gelmiş diye faturamı almaya gittim. İncelemek için eve çıktığımda ilk olarak 268 lira olduğunu düşündüm fakat biraz daha incelediğim zaman 268 bin lira fatura geldiğini gördüm" diye konuştu.

"524 yazacaklarına 5 bin 244 yazmışlar"

Öztürk, "TESKİ'yi arayarak onlara siz beni toprak ağası mı sandınız bu gelen fatura ne dedim. Kendileri bir yanlışlık olabileceğini söylemesi üzerine Kapaklı'da bulunan TESKİ şubesine gittim. 524 son endeks yazacaklarına 5 bin 244 son endeks yazmışlar. Bunun düzeltilmesinin ardından su faturam 407 lira olarak güncellendi. Başıma ilk defa böyle bir şey geliyor" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tekirdağ'da Vatandaşa 268 Bin Lira Su Faturası Şoku - Son Dakika

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