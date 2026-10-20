Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde balıkçı, teknesine yaklaşan yunusu görüntüledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde balıkçı, teknesine yaklaşan yunusu görüntüledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Marmaraereğlisi\'nde balıkçı, teknesine yaklaşan yunusu görüntüledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde sabah balık avına çıkan İbrahim Özkan, teknesine yaklaşan yunusu cep telefonuyla kaydetti. Yunusun tekne çevresinde yüzdüğü ve gün doğumuna eşlik ettiği görüntüler, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde sabah saatlerinde denize açılan balıkçı İbrahim Özkan, teknesine yaklaşan yunus balığını fark edince cep telefonuna sarıldı. Yunusun tekneye eşlik ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Marmara Denizi'nde balık avlamak için sabahın erken saatlerinde denize açılan İbrahim Özkan, teknesinin yanına kadar gelen yunus balığıyla karşılaştı. Beklenmedik karşılaşma karşısında cep telefonunu çıkaran Özkan, yunusun tekne çevresinde yüzdüğü anları kaydetti.

Gün doğumunun Marmara Denizi üzerinde oluşturduğu manzaraya yunusun eşlik etmesiyle ortaya renkli görüntüler çıktı. Denizin sakinliğiyle birleşen gün doğumu ve yunusun tekneye yaklaşması, izleyenlere güzel anlar yaşattı.

Kaynak: İHA
Marmaraereğlisiİbrahim ÖzkanCep TelefonuHayvanlarTekirdağGüncelYaşamYerelDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mustafa Sarıgül’den eski eşi ve oğlu dahil 15 kişinin tutuklanmasına ilk tepki: Belgeler sahte Mustafa Sarıgül'den eski eşi ve oğlu dahil 15 kişinin tutuklanmasına ilk tepki: Belgeler sahte
Sergen Yalçın’ın önüne bu sözleri koydular Tam 11 isim var Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var
Dev maç öncesi olağanüstü karar Galatasaray’ı ordu koruyacak Dev maç öncesi olağanüstü karar! Galatasaray'ı ordu koruyacak
Kapı kapı dolaşıp yardım dağıttı Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz Kapı kapı dolaşıp yardım dağıttı! Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz
Galatasaray’a UEFA’dan kötü haber Galatasaray'a UEFA'dan kötü haber
Ev sahiplerine 1 milyon 875 bin TL destek Süre uzatıldı Ev sahiplerine 1 milyon 875 bin TL destek! Süre uzatıldı
11:11
Yumurtalarını satan kadınlarla ilgili şoke eden detaylar: Fizilsel özelliklere göre katalog oluşturmuşlar
Yumurtalarını satan kadınlarla ilgili şoke eden detaylar: Fizilsel özelliklere göre katalog oluşturmuşlar
11:05
Bahçeli’den salonu ayağa kaldıran sözler Partililer ayakta alkışladı
Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Partililer ayakta alkışladı
10:53
Erzurum’da dondurucu kış öncesi 500 mezar kazılıyor, 200’ü şimdiden hazır
Erzurum'da dondurucu kış öncesi 500 mezar kazılıyor, 200'ü şimdiden hazır
10:45
Ronaldo’ya kesildiği öne sürülen 215 sterlinlik ceza, 38 saniyelik kazancına eşit
Ronaldo'ya kesildiği öne sürülen 215 sterlinlik ceza, 38 saniyelik kazancına eşit
10:44
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
10:27
Sarıgül’le ilgili bomba ses kaydı iddiası İmamoğlu için bakın neler demiş
Sarıgül'le ilgili bomba ses kaydı iddiası! İmamoğlu için bakın neler demiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 11:24:58. #.0.2#
SON DAKİKA: Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde balıkçı, teknesine yaklaşan yunusu görüntüledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei