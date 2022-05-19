Tekirdağlı gençler bayramın tadını çıkardı - Son Dakika
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Tekirdağlı gençler bayramın tadını çıkardı

19.05.2022 20:37
Tekirdağlı gençler bayramın tadını çıkardı

Tekirdağ'da Gençlik Haftası nedeniyle düzenlenen etkinliklere gençler ve çocuklar yoğun ilgisi gösterdi.

Tekirdağ'da Gençlik Haftası nedeniyle düzenlenen etkinliklere gençler ve çocuklar yoğun ilgisi gösterdi.

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 'Gençlik Haftası' etkinlikleri, son gününde büyük ilgiyle karşılandı. Tekirdağlı gençlerin çeşitli aktiviteler ile doyasıya eğlendiği organizasyonda; dart, masa tenisi, langırt gibi sportif aktivitelerin yanı sıra minikler için yüz boyama etkinliği ve satranç gibi zeka oyunları yer aldı.

Gençlerin ve çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinlikler, gençlik yürüyüşüne katılanların alana gelmesiyle daha geniş bir kitleye yayıldı.

Etkinliğe katılan Muhammet Cihan Bayram, "Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Gençlik Merkezinde gönüllü gençlik liderliği yapıyorum. Burada gençlik haftasında çeşitli etkinliklerimiz oluyor. Körlinginden tutun, masa tenisinden, dart turnuvasına kadar çeşitli etkinliklere kadar bütün gençliğe bu hizmetler sunulmaktadır. Daha küçük yaştakilerin yüz boyamalarını yapıyoruz. Konserlerimiz oluyor, tiyatro gösterilerimiz oluyor. Beklediğimizden üstün bir yoğunluk geldi bu da bizi mutlu etti tabii. Biz de onlarla uğraşıyorduk, onlarla mutlu olmaya devam ediyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

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