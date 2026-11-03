Tekman'da 17,5 kilometrelik yol yapılıyor, mesafe 140'tan 85 kilometreye inecek - Son Dakika
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Tekman'da 17,5 kilometrelik yol yapılıyor, mesafe 140'tan 85 kilometreye inecek

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Tekman\'da 17,5 kilometrelik yol yapılıyor, mesafe 140\'tan 85 kilometreye inecek
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Erzurum'un Tekman ilçesinde 30-35 köyün kullandığı 17,5 kilometrelik grup yolunda yapım çalışmaları sürüyor. Turnagöl-Çat arasındaki yol bitince iki ilçe arası mesafe 140 kilometreden 85 kilometreye düşecek.

Erzurum'un Tekman ilçesinde, yaklaşık 30-35 köyün aktif olarak kullandığı ve bölge halkı tarafından "150 yıllık" olarak nitelendirilen 17,5 kilometrelik Turnagöl Mahallesi- Çat arası grup yolunda yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte iki ilçe arasındaki mesafe 140 kilometreden 85 kilometreye düşecek.

Tekman ilçesinde onlarca köyü ve mahalleyi yakından ilgilendiren tarihi yol projesinde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Kamyonlar ve iş makinelerinin sahada aralıksız mesai yaptığı grup yolu, tamamlandığında bölge halkına daha kısa ve güvenli bir ulaşım imkanı sunacak.

"İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla başladı"

Yolun bölge kalkınması için hayati bir önem taşıdığını vurgulayan Turnagöl Mahallesi Muhtarı Hakan Karagöl, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi: "Bizim yolumuz yaklaşık 100-150 yıllık, bölge için de çok önemli bir yoldur. Yolun durumu zaten belliydi. Allah razı olsun Sayın Mustafa Çiftçi Bakanımız, Erzurum Valisi iken yanına gittiğimizde bize söz vermişti. Kendisi daha sonra İçişleri Bakanı olarak atandıktan sonra bizzat bu yol için ilgili mercilere talimat verdi. İlçe Kaymakamımız Sayın Hüseyin Demirkol'un da yoğun çabaları sonucu çalışmalar başladı ve şu an iyi bir şekilde ilerliyor. Bu yol sadece Turnagöl Mahallesi'nin değil, yaklaşık 30-35 köyün çok aktif kullandığı bir güzergahtır."

"Rus döneminden kalan yolu vatandaşlar yapmıştı"

Yolun tarihçesine değinen bölge sakinleri ise yolun kökenlerinin Rusların Türkiye'ye intikal ettiği dönemlere dayandığını ve o dönem vatandaşların kendi imkanlarıyla bu güzergahı oluşturduğunu belirtti. Vatandaşlar, yıllar sonra Tekman eski kaymakamlığı ve Erzurum valiliği görevlerinde de bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin girişimleriyle yolun nihayet gündeme alınarak yapımına başlandığını ifade etti.

"Siyasi bir proje değil, devletimizin hizmetidir"

Yol yapımının herhangi bir siyasi partinin tekelinde olmadığını belirten Muhtar Karagöl, "Bazı siyasetçiler 'biz yaptık, 100 yıllık projedir' diyorlar. Herhangi birileri yapmadı; İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi tarafından projeye alınmış ve başlatılmıştır. Sayın Bakanımız üzerinde durdu, hükümetimiz de yaptırıyor. Bu yolda emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diyerek spekülasyonlara son noktayı koydu.

Mesafe 55 kilometre birden kısalacak

Çalışmaların şu an 2 bin 660 rakımlı tepeyi aşarak Çat sınırlarında devam ettiğini aktaran yetkililer, yolun tamamlanmasıyla birlikte Tekman ile Çat arasındaki mesafenin 140 kilometreden 85 kilometreye düşeceğini bildirdi. Proje bittiğinde yaklaşık 35 mahalle Erzurum ve Çat'a çok daha kısa, konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşma imkanına kavuşacak.

Kaynak: İHA
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