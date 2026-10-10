Tekman'da okullar arası yarışmaya 144 öğrenci katıldı, dereceler belli oldu - Son Dakika
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Tekman'da okullar arası yarışmaya 144 öğrenci katıldı, dereceler belli oldu

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Tekman\'da okullar arası yarışmaya 144 öğrenci katıldı, dereceler belli oldu
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Tekman'da Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen okullar arası yarışmalara 144 öğrenci katıldı. Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Tekman'da Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen okullar arası yarışmalara 144 öğrenci katıldı. Yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ve okullar belli oldu.

Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde düzenlenen organizasyonda öğrenciler bireysel ve okul sıralamalarında başarı elde etmek için mücadele etti. Yarışmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Ödül törenine ilişkin olarak, ödüller Tekman Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Arslan, Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Caner Uludoğan, İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Sıddık Canbolat, Cumhuriyet Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Yasir Samet Korkmaz ile Anadolu lisesi öğretmenleri Eyüp Yılmaz ve Muhammet Öztürk tarafından verildi.

Bireysel dereceler

Küçük kızlarda Asmin İncesu birinci, Gamzenur İme ikinci, Nisanur Yüzen üçüncü oldu. Küçük erkeklerde Cengiz Karakuş birinciliği, Şiyar Esen ikinciliği, Mahir Sarıtaş üçüncülüğü elde etti.

Yıldız kızlarda Eda Kartal birinci, Hilanur Sönbül ikinci, Zilan Hejar Sayan üçüncü sırada yer aldı. Yıldız erkeklerde Muhammed İncesu birinci, Emircan Taş ikinci, Muhammed Altun üçüncü oldu.

Genç kızlarda Yeter Durmaz birinciliği, Songül Kara ikinciliği, Şeyma Koca üçüncülüğü kazandı. Genç erkeklerde ise Furkan Adar Lökşe birinci, Yusuf Akbaba ikinci, Muhammet İncesu üçüncü oldu.

Okulların başarı sıralaması

Küçük kızlarda Çukuryayla Ortaokulu, küçük erkeklerde Mescitli Ortaokulu birinci oldu. Yıldız kızlarda Gökoğlan Ortaokulu, yıldız erkeklerde Çukuryayla Ortaokulu zirvede yer aldı.

Genç kızlarda Tekman Çok Programlı Anadolu Lisesi, genç erkeklerde ise Tekman Anadolu Lisesi birinciliği elde etti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğinde gerçekleştirilen yarışmalar, öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımını desteklerken okullar arasındaki rekabet ve dayanışmaya da katkı sağladı.

Kaynak: İHA
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