Tekne Maliyeti 5 Kat Arttı

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Haber: Mustafa Usta

(SİNOP) - Tekne ustası Turhan Oğuz, maliyetlerdeki artışlardan yakınarak, "Şu an yapmış olduğum teknenin maliyeti bize 2 buçuk milyonu bulacak. Önceki sene aynı teknenin maliyeti 450 bin liraydı. Ahşabı pahalı alıyoruz. Elektriği de pahalı yakıyoruz. Çalıştıracağımız elemanlarla ilgili olarak ise o günün şartları ve bugünün şartlarıyla yaklaşık 10 katı kadar fark var" dedi.

2019 yılında yakalandığı lenf kanserini atlatan 69 yaşındaki Turhan Oğuz, baba mesleği olan ahşap tekne yapımına devam ettiğini belirterek, son iki yıl içinde maliyetlerin çok arttığını söyledi.

Oğuz, şöyle konuştu:

"Biz deniz ülkesiyiz. Üç tarafımız denizle çevrili. Hele bizim Sinop tamamen denizin içinde. Limanda çok tekne var diyorlar. Aslında yok. Az bile tekne. Gidin Hollanda'ya herkesin teknesi var. Biz tekneyi barındıracak alan yaratmamız lazım. Buradan yetkililere sesleniyorum. Lütfen alan yaratın. İnsanların teknesi olsun. Şu an yapmış olduğum teknenin maliyeti bize 2 buçuk milyonu bulacak. Geçen sene değil de, ondan önceki sene aynı teknenin maliyeti 450 bin liraydı. Ahşabı pahalı alıyoruz. Elektriği de pahalı yakıyoruz. Çalıştıracağımız elemanlarla ilgili olarak ise o günün şartları ve bugünün şartlarıyla yaklaşık 10 katı kadar fark var. Hep bunlar maliyetleri yansıtıyor. Aynı şekilde vergiler. Sadece bu sektörde değil. Gidin sanayiye çekiç sesi duyamazsınız. Herkes işin azlığından, eleman sayısının çokluğundan feryat ediyor. Sistem hala oturmadı."