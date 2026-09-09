TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışması Mardin\'de 410 gencin katılımıyla başladı

TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı (İKA) Yarışması Mardin'de başladı.

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında ASELSAN yürütücülüğünde ve Valilik himayelerinde; Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı'nda 9-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyona, Türkiye genelindeki 30 finalist takımdan yaklaşık 410 genç katılıyor. Gençler, tasarladıkları insansız kara araçlarıyla parkurda dereceye girmek için mücadele edecek.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, yarışmanın Mardin'de düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mardin'in tarih boyunca önemli bir eğitim ve medeniyet merkezi olduğunu belirten Akkoyun, "Mardin'imiz, yüzyıllardır köklü geçmişiyle hem eğitim merkezi hem de medeniyetlerin buluşma noktası olmuştur. Tarih boyunca Zinciriye, Kasımiye ve Hatuniye Medreseleri başta olmak üzere tüm medreselerimiz, bu toprakların geçmişten günümüze süregelen ilim yolculuğunda medeniyetimizin en güçlü emanetidir." ifadesini kullandı.

Medreselerde asırlar önce yakılan ilim meşalesinin bugün teknoloji alanında gençlerle devam ettiğini vurgulayan Akkoyun, "Medreselerimizde asırlar önce yükselen ilim meşalesi, bugün Mardin'imizde TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışması olarak geleceğimizi aydınlatmaktadır. 9-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenen yarışma kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından şehrimize gelen 30 finalist takımı ve 410 yürekli gencimizi Mardin'imizde ağırlamanın gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç da yarışmanın gençler ve kent açısından önemine değindi. Gençlerin geleceğin teknolojilerine yön verecek projeler geliştirdiğini kaydeden Kılıç, "Kadim Mardin'imizde geleceğin teknolojilerine yön verecek gençlerimizle aynı heyecanı paylaşmanın büyük gururunu hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

Kılıç, "Mardin fuar alanında gerçekleştirilen TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışması'nın ülkemize, milletimize ve Mardin'imize hayırlı olmasını yüce Rabbimden diliyorum" ifadelerini kullandı.

T3 Vakfı/TEKNOFEST Mardin Proje Sorumlusu Emine Eryağma Güven, organizasyonun önemine işaret ederek, "Bugün burada yalnızca bir yarışmanın açılışını gerçekleştirmiyoruz. Bugün gençlerimizin bilgilerini, emeklerini, hayallerini Türkiye'nin geleceği ile buluşturuyoruz. Çünkü güçlü ülkeler yalnızca teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi tasarlayan, geliştiren ve üreten ülkelerdir. Milli Teknoloji Hamlesinin temelinde de bu anlayış vardır. Teknofest ise gençlerimize geleceği beklemeyi değil, geleceği inşa etmeyi öğreten Türkiye'nin en büyük organizasyonudur" şeklinde konuştu.

ASELSAN Proje Yöneticisi Muhammet Hakan Horzum, İnsansız Kara Aracı Yarışması'nın geçen yıl Tekirdağ'da ilk kez düzenlendiğini hatırlattı. Horzum, "Geçtiğimiz yıl yarışmamızı ilk defa düzenlemiştik. Tekirdağ ilimiz bize misafirperverlik yaptı. Yarışmadan alınan verim neticesinde yine TEKNOFEST kapsamında T3 Vakfımızla beraber bu yarışmanın ikincisini yapalım dedik." dedi. Yarışmanın ASELSAN tarafında da devam ettirilmesi yönünde irade bulunduğunu belirten Horzum, "ASELSAN tarafındaki yarışmanın devam iradesiyle beraber bu sene yarışmamızın ikincisini hep beraber düzenliyoruz. Yeniden hoş geldiniz" dedi.

Yarışmacı Hakan Özdil, yarışmaya katılma amaçlarının savunma sanayisine duydukları ilgiden kaynaklandığını belirterek, "Ekibimizin savunma sanayisine olan ilgisi nedeniyle yarışmaya katılmaya karar verdik. Okulumuzda daha önce bu projeye katılan olmamıştı. Biz ilk olalım dedik. Savunma sanayisine olan ilgimizi projelerimizle ortaya koyarak finale kadar geldik. Şu an finaldeyiz" ifadelerini kullandı.

Araçlarının diğer araçlara göre daha küçük ancak daha hızlı olduğunu vurgulayan Özdil, "Aracımız diğer araçlara nazaran çok küçük fakat diğerlerine göre çok daha hızlı. Tabii ki iddialıyız. Buradaki her takım buraya kadar geldiyse iddialı olması gerekiyor. Biz de kendi çapımızda iddialıyız. Yarın herkesi parkurda göreceğiz" diye konuştu.

Takımlarından bir diğer yarışmacı Muhammed Yahya Arslanhan ise araçlarının teknik özelliklerini anlattı. Arslanhan, "Aracımızın adı Lidya. Lidya gördüğünüz üzere alüminyum şaseden oluşuyor. Alüminyum şaseden oluştuğu için diğer tüm araçlardan fazlasıyla iddialı kilosuna göre. Daha sağlam. Aracın önünde bazı yerlerde izler var bunlar aslında test aşamalarında ciddi kazalarda ve ciddi sorunlar da meydana geldi. Ama en büyük kazada bile çok küçük çiziklerle ve eziklerle atlattı. Aynı zamanda burada göreceğiniz diğer araçlar 500 600 kilogram varken şu an bu araç sadece 85 kilogram. Aynı şekilde elektronik aksamına gelecek olursak ana motorla elektronik aksamın sistemi tamamen birbirinden bağımsız. Ana motorda ya da iç aksamda herhangi bir sorun meydana geldiği zaman aracın tamamında bir sorun yaşanmıyor sadece bölgesel bir hata oluyor ve biz onu anda düzeltebiliyoruz" dedi.