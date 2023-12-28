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Teknoloji ve Çin Malı Saatler, Saat Tamirciliği Mesleğini Etkiliyor - Son Dakika
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Teknoloji ve Çin Malı Saatler, Saat Tamirciliği Mesleğini Etkiliyor

Ordu'da saat tamir ustası Oğuz Akpınar, babasından öğrendiği mesleği aynı işyerinde 37 yıldır devam ettirmeye çalışıyor. Akpınar, teknoloji ve Çin malı saatlerin karşısında mesleğin artık popüler olmadığını belirtiyor. Saat tamircisi Oğuz Akpınar, cep telefonu, teknoloji ve Çin malı saatlerin sektörü olumsuz yönde etkilediğini, tamire gelen saatlerin azaldığını belirtiyor. Akpınar, insanların artık saat kullanımını azalttığını ve saatlerin ihtiyaçtan çok aksesuar olarak kullanıldığını ifade ediyor. Ayrıca, gelecek nesillerde saat tamircisi bulmanın zorlaşacağını ve pil değiştirme gibi basit tamir işlemlerinin bile yapılamayacağını söylüyor.

Teknoloji ve Çin Malı Saatler, Saat Tamirciliği Mesleğini Etkiliyor
28.12.2023 - 14:49,  Güncelleme: 15:00
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Ordulu saat tamir ustası Oğuz Akpınar, babasından öğrendiği mesleği aynı işyerinde 37 yıldır devam ettirmeye çalışıyor. Akpınar, teknoloji ve Çin malı saatlerin karşısında mesleğin artık popüler olmadığını belirtiyor.

Saat tamircisi Oğuz Akpınar (52) okul yıllarında saat tamircisi olan babasının yanında çırak olarak çalışmaya başladı. Bir süre çalıştıktan sonra işleri devralan Akpınar, babasının da ekmeğini kazandığı aynı iş yerinde 37 yıldır saat tamiratı yapıyor. Akpınar, cep telefonu, teknoloji ve Çin malı saatlerin sektörü olumsuz yönde etkilediğini, tamire gelen saatlerin azaldığını belirtiyor.

"Saat artık ihtiyaç değil aksesuar oldu"

İnsanların artık saat kullanımını azalttığını söyleyen Oğuz Akpınar, "Okul ile aram pek iyi olmadığı için babam bu işi öğretti. 1986 yılında bu işe başladım ve halen devam ediyorum. Önceden bu meslek güzeldi ama son yıllarda artık tercih edilmiyor. Biz de bu işin içine girmiş bulunduk. Bu işin artık popüler olmamasının en büyük sebebi cep telefonları ve ucuz Çin malı saatler. En büyük sıkıntıyı ise cep telefonundan çektik. İnsanlar artık ihtiyaç için değil aksesuar olarak kullanıyor. Eskiden kalma alışkanlıkları olan insanlar hariç saat kullanımı da azaldı" diye konuştu.

"Bizden sonra insanlar belki de pil değiştirmeye bile usta bulamayacak"

Cep telefonlarının olmadığı dönemlerde insanları özellikle çalar saatlerini çok tamire getirdiklerini ifade eden saat tamircisi Oğuz Akpınar, "Geçen yıllarda Ramazan ayları başlamadan önce tezgah çalar saatler ile dolardı, gece saatlerinde eve giderdik. Şimdi çalar saatler hiç gelmiyor, bunun nedeni de cep telefonlarındaki alarmlar. Bu iş fazla sürmez, zaten mesleğin en genç temsilcisi 50 yaşlarında, o da en fazla 15 sene daha yapar. Çırak da yetişmediği için artık yapan kalmayacak. Şimdi yetişen nesillerdekiler de pil değişimi, kayış ve cam değişimi yapar. Eski kurmalı saatlerin tamirini eski ustalar yapar. Yani bizden sonra belki de insanlar pil değiştirmeye bile usta bulamayacaklar" ifadelerine yer verdi. - ORDU

Kaynak: İHA
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