Teknolojiye Rağmen Analog Saat Popülerliği Artıyor

Kırşehir'de saat tamirciliği yapan esnaf, son yıllarda hızla gelişen akıllı saat teknolojilerine rağmen vatandaşların yeniden analog saatlere yönelmeye başladığını söyledi.

Kentte saat tamirciliği yapan Furkan Meral; akıllı saat teknolojilerinin son dönemde önemli ölçüde geliştiğini belirterek, genç neslin ilgisiyle akıllı saat kullanımının yaygınlaştığını ifade etti. Akıllı saatlerin, cep telefonlarında kullanılan uygulamaların bilekte görülmesini sağladığı için vatandaşların ilgisini çektiğini belirten Meral; piyasaya giren Çin menşeli ürünlerin ise tamir konusunda bazı sorunları beraberinde getirdiğini söyledi. Meral, camı kırılan, bataryası biten veya çeşitli arızalar yaşayan akıllı saatlerin tamirinde, belli başlı markalar dışında sıkıntılar yaşandığını belirtti. Yaşanan bu sorunların vatandaşları yeniden analog saatlere yönelttiğini kaydeden Meral, insanların saatleri artık yalnızca zamanı öğrenmek için değil, aksesuar olarak da kullandığını söyledi. Saat tamircisi Ekrem Oruç ise 55 yıldır saat ve saat tamiri işiyle uğraştığını belirterek, akıllı saatlerin yaygın olarak tercih edilmesine rağmen analog saatlere yeniden ilginin oluştuğunu ifade etti. Akıllı saatlerin tamirinde yaşanan sorunlara da değinen Oruç; "Analog saatlere dönüş söz konusu. Akıllı saatlerin tamirleri konusunda sıkıntılar yaşanıyor. İnsanlar akıllı saatleri tercih ediyor gibi görünse de eskiye dönüş söz konusu" dedi.

Saatçilik yapan esnaf, teknolojinin gelişmesine rağmen analog saatlerin dayanıklılığı, estetik görünümü ve aksesuar olarak kullanılabilmesi nedeniyle vatandaşların ilgisini koruduğunu belirtiyor.