Teksas'ta Uçak Kazası: 2 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Teksas'ta Uçak Kazası: 2 Ölü

Teksas\'ta Uçak Kazası: 2 Ölü
13.10.2025 04:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teksas'ta bir küçük uçak park alanına düştü, yangın çıktı ve 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Teksas eyaletinde küçük bir uçağın tır ve karavanların bulunduğu bir park alanına düşmesi sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetti. ABD'nin Teksas eyaleti facia gibi bir kazaya sahne oldu. Fort Worth kentindeki Tarrant bölgesinde seyreden küçük bir uçak, henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle Hick Havaalanı yakınlarındaki tır ve karavanların bulunduğu bir park alanına düştü.

KAZANIN NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Yerel saat ile 13: 30 sıralarında yaşanan kazanın ardından olay yerinde yangın çıkarken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekibi sevk edildi. Fort Worth İtfaiye Departmanı Sözcüsü Craig Trojacek, uçakla birlikte bazı tırların ve bir ticari binanın da alev aldığını belirterek, kaza mahallinde 2 cansız bedene ulaşıldığını açıkladı. Uçağın nereden kalktığı, yaşamını yitirenlerin kimlikleri ve kazanın nedenine ilişkin bilgi paylaşılmazken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Olaylar, İtfaiye, Teksas, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Teksas'ta Uçak Kazası: 2 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mississippi’de futbol maçında saldırı: 4 ölü, 12 yaralı Mississippi'de futbol maçında saldırı: 4 ölü, 12 yaralı
Eşini tüfekle vurarak katletti Eşini tüfekle vurarak katletti
Düğün hazırlığı yapan ailenin üzerine evin tavanı çöktü Düğün hazırlığı yapan ailenin üzerine evin tavanı çöktü
Ülke sular altında 42 kişi öldü, 27 kişi kayboldu Ülke sular altında! 42 kişi öldü, 27 kişi kayboldu
Muğla’da korkutan deprem Çevre illerde de büyük panik yaşandı Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Rojin’in babasından Adli Tıp raporu sonrası kritik çağrı: Cinayeti işleyen kimlerse bulunsun Rojin'in babasından Adli Tıp raporu sonrası kritik çağrı: Cinayeti işleyen kimlerse bulunsun

07:48
Olay iddia Fenerbahçe’de kadro dışı kalan İrfan Can ezeli rakibe gidiyor
Olay iddia! Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can ezeli rakibe gidiyor
07:43
Suriye lideri Şara’nın koluna taktığı saatin fiyatı dudak uçuklattı
Suriye lideri Şara'nın koluna taktığı saatin fiyatı dudak uçuklattı
07:31
Türkiye’nin ayakkabı devi konkordato ilan etti
Türkiye'nin ayakkabı devi konkordato ilan etti
07:08
Dünyanın gözü Gazze’de İsrailli rehinelerin bırakılmasına saat 08:00’de başlanacak
Dünyanın gözü Gazze'de! İsrailli rehinelerin bırakılmasına saat 08:00'de başlanacak
07:08
Taraftarlar o ismin de kadro dışı kalmasını istiyor
Taraftarlar o ismin de kadro dışı kalmasını istiyor
21:49
Donald Trump: Çin’e zarar vermek değil, yardım etmek istiyoruz
Donald Trump: Çin'e zarar vermek değil, yardım etmek istiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2025 08:03:22. #7.13#
SON DAKİKA: Teksas'ta Uçak Kazası: 2 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.